Polscy archeolodzy zrekonstruowali twarz 2000-letniej mumii. To niezwykłe spojrzenie w przeszłość

Mumia od XIX wieku znajdowała się w zbiorach Uniwersytetu Warszawskiego, fascynując naukowców. W ciągu ostatnich lat rozpoczęto nad nią głębsze badania.

W ramach trwającego od 2015 roku Warszawskiego Projektu Interdyscyplinarnych Badań Mumii - Warsaw Mummy Project (WMP) odkryto, że zmumifikowane ciało należy do kobiety. Od tamtej pory nazywana jest "Tajemniczą Panią", ze względu na mnóstwo tajemnic wokół jej postaci.

Teraz Polacy we współpracy z zagranicznymi specjalistami zrekonstruowali komputerowo jej twarz, chcąc tym uczłowieczyć ponad 2000-letnią mumię i przybliżyć ludzki aspekt historii starożytnego Egiptu.

Rekonstrukcja twarzy, jak i holograficzne przedstawienie zmumifikowanej kobiety można oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach do 5 marca 2023 roku.

Niesamowita historia 2000-letniej mumii "Tajemniczej Pani" ze starożytnego Egiptu

Mumię, której twarz zrekonstruowali polscy, odkryto na początku XIX wieku w jednym z królewskich grobowców na terenie egipskich Teb. W 1826 roku trafiła do Królewskiego Uniwersytetu w Warszawie.

Mumia od razu zafascynowała naukowców. Ustalono, że należy do osoby zmarłej w I w. p.n.e. w wieku 20-30 lat, pochodzącej z elit. Na trumnie, w której znaleziono mumię, widniał napis, mówiący, że leży w niej kapłan Hor-Dżehuti. Zgadzano się z tym aż do 2016 roku, kiedy naukowcy Warsaw Mummy Project odkryli, że mumia należy do...kobiety.

Zdjęcie Niezwykła zmiana płci polskiej mumii kompletnie wywróciła jej historię badań. Dziś w ramach projektu prowadzą je głównie Wojciech Ejsmond i Marzena Ożarek-Szilke / Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie / domena publiczna

To nie był koniec niezwykłej historii mumii. W 2021 roku odkryto, że kobieta miała być w ciąży w trakcie pochówku, w ten sposób stając się pierwszą ciężarną mumią w historii. Do dziś jednak istnieją na ten temat spekulacje. Natomiast w 2022 odkryto, że kobieta zmarła na raka jamy nosowo-gardłowej. Kolejne odkrycia sprawiły, że polscy archeolodzy postanowili znaleźć nowe sposoby poznania sekretów "Tajemniczej Pani".

Jak zrekonstruowano twarz 2000-letniej mumii?

Postanowiono odtworzyć twarz mumii, aby lepiej poznać jej historię. Dokonać można tego było dzięki skrupulatnej dokumentacji. Przez lata prowadzenia Warsaw Mummy Project opracowano m.in. szczegółowy model czaszki kobiety. Dzięki temu rekonstrukcja twarzy nie musiała przebiegać od zera. W stworzeniu rekonstrukcji pomogli specjaliści antropologii sądowej. Wykorzystali do tego tomografię i zdjęcia rentgenowskie. Na ich podstawie powstały dwie rekonstrukcje twarzy 2000-letniej mumii.

Jeden to artystyczna wizualizacja kobiety autorstwa Hewa Morissona, byłego specjalisty w dziedzinie medycyny sądowej

Zdjęcie Rekonstrukcja Hewa Morrisona przedstawia kobietę w tradycyjnej wizualizacji / Warsaw Mummy Project Human / Facebook

Drugi natomiast to holograficzny model kobiety autorstwa Chantal Milani, antropolożki sądowej. Pokazuje on wykorzystanie technologii komputerowej do nałożenia mięśni oraz skóry na model czaski.

Specjaliści jak zaznaczają, że taka rekonstrukcja nigdy nie przedstawi rzeczywistego obrazu twarzy, to przy tak istotnych odkryciach archeologicznych daje ogromny wgląd w historię. Tym samym może pokazać faktyczną tożsamość 2000-letniej mumii, lepiej obrazując starożytny Egipt.

W kontekście historycznym, proces ten pomaga w przenośni przywrócić zmarłych do życia. W ten sposób wspieramy szacunek i wrażliwość dla zmarłych, którzy są przedmiotem badań lub są wystawiani w muzeach Hen Morris w rozmowie dla Live Science

2000-letnia twarz mówiąca o starożytnym Egipcie więcej niż wszystkie inne odkrycia

I o przywrócenie zmarłej do życia właśnie chodziło polskim naukowcom z Warsaw Mummy Project. Ujawnienie sekretu jej wyglądu ma stanowić szansę na lepsze zapoznanie ludzi z historią starożytnego Egiptu. Nie tyle tylko zaprezentować kolejne odkrycie historyczne, ile umożliwić spojrzenie prawdziwej historii w oczy.

- Po raz pierwszy jej prawdopodobny wygląd został ujawniony opinii publicznej i teraz każdy będzie mógł wpatrywać się w jej oczy. Dla starożytnych Egipcjan podobnie jak dla nas twarz była integralną częścią tożsamości. Rekonstruując ich twarze "przywracamy ich do życia" i przywracamy im tożsamość - Wojciech Ejsmond, współdyrektor Warsaw Mummy Project, na Facebooku projektu

Rekonstrukcja twarzy daje także polskim naukowcom lepszy wgląd w historię starożytnego Egiptu, jako że mają przed sobą "żywego" reprezentanta tego okresu. Swoimi refleksjami na temat badań chcą się podzielić na specjalnej wystawie w Muzeum Śląskim w Katowicach. Tam każdy może teraz spojrzeć 2000-letniej mumii w oczy.