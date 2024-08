Najnowsze badanie naukowców z Uniwersytetu Południowej Florydy opublikowane w periodyku naukowym Communications Earth & Environment, całkowicie zmienia nasz pogląd na historię wysp zachodniej części Morza Śródziemnego. Obszar ten został przez ludzi skolonizowany ponad 1,5 tys. lat wcześniej, niż do tej pory sądzono.

Starożytni mieszkańcy wyspy zbudowali w jaskini tajemniczy most

Archeologowie mają z wyspami takimi jak Majorka pewien problem — znajduje się tam bardzo ograniczoną liczbę dowodów archeologicznych. Z tego powodu do tej pory początki ich historii są dla nas dość mgliste. Gigantycznym przełomem w prowadzonych tam badaniach jest odkrycie kamiennego mostu o długości ponad 7 metrów zatopionego w jaskini Genovesa.

Jak mówi prof. Bogdan Onac z Uniwersytetu Południowej Florydy — obecność tego mostu i innych okolicznych znalezisk pozwala sądzić, że mieszkańcy Majorki sprzed 6 tys. lat wybudowali w częściowo zalanej jaskini infrastrukturę, aby łatwiej dostać się do jej wewnętrznej, suchej części, choć nie wiadomo w jakim celu. Most znalazł się pod powierzchnią wody około 5,6 tys. lat temu po mniej więcej 400-letnim okresie, w którym poziom mórz utrzymywał się na stałym poziomie.

Osady wapienne pozwoliły poznać czas, w którym ludzie mogli po raz pierwszy pojawić się na wyspie

Obecnie jaskinia Genovese jest już w dużej mierze zatopiona. Dzięki znajomości historycznych wartości poziomu wód naukowcom udało się jednak oszacować czas, w którym most został skonstruowany. Było to możliwe, gdyż zarówno na ścianach jaskini, jak i na moście, w czasach dłuższego utrzymywania się stałego poziomu morza, osadzały się dobrze widoczne do dziś warstwy wapienia.

Na Majorce prowadzono już wcześniej badania dotyczące czasu jej zasiedlenia. Poprzednio sądzono nawet, że była skolonizowana już 9 tys. lat temu, jednak z powodu słabej jakości datowanych metodą radiowęglową materiałów, na temat tej teorii narosło mnóstwo wątpliwości.

Nowsze próby naukowców wykorzystujące węgiel drzewny, popiół i kości pozwoliły określić, że ludzie obecni byli na wyspie 4,4 tys. lat temu co nawet zgadzało się z wyginięciem jednego z rodzimych gatunków antylopy, na którą mogli polować ówcześni myśliwi więc datę tę uznano za "kanoniczną".

Teraz jednak, dzięki nietypowemu datowaniu polegającym na analizie minerałów osadzonych na pozostałościach mostu, okazało się, że ludzie mieszkali na Balearach ponad półtora tysiąca lat wcześniej. To naprawdę spora rewolucja, gdyż zbliża ona w czasie ramy czasowe powstawania ludzkich osiedli na wyspach we wschodniej i zachodniej części Morza Śródziemnego pokazując, że jeszcze wiele pozostało nam do odkrycia w historii człowieka.