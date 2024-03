Rodzina weterana II Wojny Światowej odnalazła na strychu zrabowany skarb

Niecodzienny skarb na strychu

Po pogrzebie zmarłego ojca, weterana II Wojny Światowej, jego bliscy zabrali się za pozostawione przez niego rzeczy osobiste. Jednak nie spodziewali się, że na strychu znajdą coś, co okazało się wpisane na listę National Stolen Art File, czyli Krajowego Rejestru Skradzionych Dzieł Sztuki.

Podczas prac porządkowych na strychu w domu zmarłego w Massachusetts rodzina natknęła się na przedmioty, które uznali za „bardzo cenną sztukę azjatycką”. Zgłosili znalezisko do odpowiednich władz, które potwierdziły, że są to bezcenne dzieła zrabowane w ostatnich dniach II Wojny Światowej.

Było tam trochę zwojów, trochę naczyń ceramicznych, była starożytna mapa. Wyglądały na stare i cenne. Z tego powodu przeprowadzili małe badania i ustalili, że przynajmniej zwoje zostały wpisane około 20 lat temu do Krajowych Akt Skradzionych Dzieł Sztuki FBI. Stwierdził w oświadczeniu agent specjalny Geoffrey J. Kelly z FBI.

Bezcenne dzieła sztuki japońskiej

Wśród przedmiotów znalazło się sześć malowanych zwojów z XVIII-XIX wieku. Znaleziono również ręcznie rysowaną mapę z XIX wieku, na której widnieje wyspa Japonii, Okinawa. Co więcej, zidentyfikowano również zabytkowe wyroby garncarskie i ceramiczne, w tym miski, talerze oraz czajniki.

Artefakty zostały przewiezione do Narodowego Muzeum Sztuki Azjatyckiej Smithsonian Institution w Waszyngtonie, gdzie zostały szczegółowo przestudiowane. Pod czujnym okiem ekspertów zwoje zostały rozwinięte. Przedstawione na nich zostały kolorowe portrety członków rodziny królewskiej z Okinawy.

Obok dzieł znaleziono również napisany na maszynie list, w którym zawarto informacje, że przedmioty zostały skradzione w ciągu ostatnich dni trwania II Wojny Światowej.

Badacze i władze są zgodni, artefakty wracają do japońskich właścicieli

Władze FBI jednoznacznie zdecydowały, że artefakty muszą zostać zwrócone prawowitym właścicielom. „Łącznie reprezentują one istotny fragment historii Okinawy. Tożsamość kulturowa narodu tak naprawdę streszcza się w artefaktach i historii” – mówi agent Kelly. Dziedzictwo kulturowe każdego kraju powinno być chronione, dlatego nie ma wątpliwości co do tego, by artefakty zostały zwrócone.

W związku z powyższym artefakty zostały odesłane na Okinawę już w zeszłym tygodniu. Jednak jak zauważono, wciąż brakuje kilku przedmiotów z wyspy, które widnieją w Krajowym Rejestrze Skradzionych Dzieł Sztuki.