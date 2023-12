To nie ludzi byli pierwszymi artystami na Ziemi. Nowe odkrycia we Francji nie pozostawiają złudzeń. Sztuką zajmowali się już nasi krewniacy w postaci neandertalczyków i robili to jeszcze zanim w Europie pojawił się człowiek rozumny.

Neandertalczycy byli artystami kilkadziesiąt tysięcy lat temu

We francuskiej Dolinie Loary znajduje się jaskinia La Roche-Cotard, którą kilkadziesiąt tysięcy lat temu zamieszkiwali neandertalczycy. Miało to miejsce jeszcze w czasach, gdy w Europie nie było ludzi. Została ona zbadana przez zespół naukowców i wśród nich była polka dr Dorota Wojtczak z Uniwersytetu w Bazylei.

Reklama

Jaskinia ta została odkryta w 1974 r. przez archeologa Jean-Claude'a Marqueta. W 2016 r. postanowił tam wrócić. Wykorzystano nowe techniki badawcze i udało się ustalić, że w jaskini znajdowały się m.in. ślady na ścianach i artefakty. Przeprowadzono analizy, które wykazały, że neandertalczycy wykorzystali własne palce, którymi drapali ściany jaskini.

W tamtym czasie, 50 tys. lat temu, w Europie nie było ludzi współczesnych, byli tylko neandertalczycy. dr Dorota Wojtczak z Uniwersytetu w Bazylei

Podobne dowody odkryto wcześniej

To nie pierwszy raz, gdy w Europie znaleziono ślady związane z tworzeniem sztuki przez neandertalczyków. Podobne znaleziska zostały odkryte w jaskiniach znajdujących się na terenie Hiszpanii. Tam również natrafiono na malowidła ścienne, które oszacowano na pochodzące sprzed około 64 tys. lat. To około 20 tys. lat wcześniej, jak na Starym Kontynencie pojawił się człowiek.

Jest to o tyle ciekawe, że jeszcze kilka lat temu sztuka neandertalczyków postrzegana była jako prosta. Jednak kolejne odkrycia sprawiają, że te osądy zakwestionowano. Nasi krewniacy mogli jednak wykazywać się większymi zdolnościami z zakresu artyzmu. Naukowcy sugerują, że pierwsze "dzieła sztuki" mogli już tworzyć nawet ponad 100 tys. lat temu.

Neandertalczycy istnieli na Ziemi przez kilkaset tys. lat i z czasem wyginęli. Szacuje się, że nastąpiło to około 24,5 tys. lat temu. Wtedy ostatni przedstawiciele gatunku zniknęli z naszej planety.



Polecamy na Antyweb: Płacisz i nic nie masz. Co przemawia przeciwko subskrypcjom