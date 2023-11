W 1908 roku grupa księży katolickich odkryła w jaskini w La Chapelle-aux-Saints coś, co wyglądało na szczątki pochowanego tam mężczyzny - prawie kompletny szkielet nie miał jedynie kilku zębów, przez co zyskał przydomek "starzec". Jak się później okazało, nie należał wcale do Homo sapiens, ale raczej do neandertalczyka, naszego bliskiego krewnego, który wymarł około 40 tys. lat temu. Jak wyjaśniają badacze ze strony eFossils, prowadzonej przez Wydział Antropologii Uniwersytetu Teksasu, wskazuje na to kilka charakterystycznych cech, jak powiększony łuk brwiowy, płaska podstawa czaszki czy duże oczodoły.

Reklama

Neandertalczycy wyglądali jak my, a nie jak zwierzęta

Tyle że jak możemy zobaczyć na cyfrowej rekonstrukcji twarzy mężczyzny, wykonanej przez ekspertów medycyny sądowej i zaprezentowanej na konferencji zorganizowanej przez włoskie Ministerstwo Kultury, nie mają one większego znaczenia dla ogólnego "wyglądu" tego gatunku. Mówiąc krótko, ok. 40-letniego neandertalczyka, który żył między 47 000 a 56 000 lat temu, trudno byłoby odróżnić od Homo sapiens - mężczyzna wyglądał bardzo podobnie do nas i z pewnością nie miał tak "małpich" cech, jak sugerują wcześniejsze próby rekonstrukcji czy powszechne przekonanie.