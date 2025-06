Odkrycie śladów stóp w Parku Narodowym Białe Piaski w stanie Nowy Meksyk miało miejsce już w 2009 roku, jednak aż do teraz nie było jasne, z jakiego okresu pochodzą. W tej okolicy odkryto inne ślady ludzkiej aktywności, które wskazywały, że ludzie zamieszkiwali Amerykę już około 23-21 tysięcy lat temu. Były to ślady o 10 tysięcy lat starsze niż odkryte 90 lat temu w stanie Nowy Meksyk. Przypisywano je kulturze Clovis , która zasiedlała te okolice w prehistorii. Dopiero wykonane niedawno datowanie wskazuje, że ludzie byli tam już wcześniej.

Autorzy zwracają uwagę, że wcześniejsze badania były kwestionowane, przez co trudniej było ustalić historię zasiedlania Ameryki i wędrówki populacji. Ich badanie rzuca też więcej światła na historię White Sands. Choć dziś to teren pustynny, to przed wiekami znajdowały się tam prehistoryczne jeziora, które w końcu wyschły. Ślady stóp , które tam odkryto, w odciśnięto w korycie strumienia, który wpływał do jednego z tych jezior. Dziś zostały z nich tylko gipsowe wydmy .

Ślady stóp w White Sands należały najpewniej do członków społeczności zbieracko-łowieckich. Dlaczego nie zostawili oni jednak po sobie żadnych artefaktów? Naukowcy mają logiczne wyjaśnienie. Ludy te stale się przemieszczały, a ich zasoby były bardzo cenne. Trudno było je zastąpić czymś innym, zwłaszcza na nowym, nieznanym terenie. Prehistoryczni ludzie pilnowali więc, by zabrać cały swój dobytek ze sobą i nie rozrzucali po drodze losowych przedmiotów.

Według obecnej wiedzy pierwszymi ludźmi w Ameryce byli Paleoindianie , którzy przywędrowali tam z Azji przez Cieśninę Beringa łączącą Syberię z Alaską. Miało to miejsce podczas ostatniej epoki lodowcowej, ok. 18-26 tysięcy lat temu. Osadnicy ci byli przodkami dzisiejszych Rdzennych Amerykanów, nazywanych również Indianami.

