Naukowcy z Hiszpanii i USA twierdzą, że człowiek nie awansował na szczyt łańcucha pokarmowego tak szybko, jak dotąd sądzono. Okazuje się, że lamparty opóźniły nasz rozwój.

Pierwsze kamienne narzędzia

Starożytnemu gatunkowi Homo habilis przypisuje się bycie pierwszym prawdziwie ludzkim gatunkiem, który prawdopodobnie stworzył pierwsze kamienne narzędzi - znalezione w wąwozie Olduvai w Tanzanii - którymi rozbierano ciała zwierząt upolowanych przez drapieżniki - odkryto na to dowody w tym samym regionie. Dowody archeologiczne wskazują na to, że był on jednym z pierwszych mięsożerców, rozwijając zdolności do obrony przed zwierzętami, jednocześnie ucząc się ich przechytrzania i zjadania ich ofiar.

Homo habilis żył we wschodniej i południowej części Afryki w okresie od 2,4 do 1,4 mln lat temu. Mierzący od 90 do 120 cm wysokości, do tej pory był uważany za pierwszego przedstawiciela, który przeszedł transformację z ofiary w drapieżnika.

Nowe spojrzenie na przeszłość dzięki AI

Nowe badania, w których wykorzystano sztuczną inteligencję, wskazują jednak, że zamiast polować na lamparty - zwierzęta te żywiły się Homo habilis.

- Sztuczna inteligencja zmienia zasady gry - twierdzi prowadzący badania Manuel Domínguez-Rodrigo, antropolog z Uniwersytetu Rice'a w Teksasie. - Wykracza poza to, co sobie wyobrażaliśmy, stosując metody, które były stabilne od 40 lat. Po raz pierwszy możemy wskazać nie tylko, że ci ludzie zostali zjedzeni, ale także przez kogo.

Naukowcy wyszkolili modele AI w zakresie identyfikacji i rozróżnienia 1296 śladów ugryzień przez lwy, lamparty, wilki, hieny i krokodyle. Analiza skamieniałości Homo habilis znalezionych w wąwozie Olduvai, wykazała, że ślady ugryzień należą do lampartów, co sugeruje, że choć H. habilis rozwijali umiejętności posługiwania się narzędziami, wciąż byli narażeni na ataki drapieżników.

Który gatunek człowieka jako pierwszy zasiadł na tronie?

Skoro H. habilis nie był w stanie dopaść ofiar wielkich kotów, kolejnym najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest Homo erectus, który istniał mniej więcej w tym samym czasie i był bardziej przystosowany do życia na ziemi niż na drzewach.

Domínguez-Rodrigo powiedział, że ma nadzieję, iż to odkrycie to dopiero początek. Wierzy, że stosując sztuczną inteligencję do innych skamieniałości, naukowcy będą w stanie nakreślić moment, w którym człowiek naprawdę przekształcił się z ofiary w drapieżnika, i odkryć nowe, od dawna ukryte rozdziały w naszej historii ewolucji.

Praca została opublikowana w Annals of the New York Academy of Sciences.

Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan" Polsat News