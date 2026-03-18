Polacy pokochali Cypr. Tylko 3 godziny lotu do słonecznego raju
Coraz więcej Polaków wybiera Cypr jako miejsce swoich podróży, rezygnując z dalekich i egzotycznych kierunków. Przyciągają ich tam nie tylko krótszy lot i przyjemne temperatury poza sezonem, ale również poczucie bezpieczeństwa. W ostatnim miesiącu Polacy stanowili drugą co do liczebności grupę turystów na wyspie, zaraz po Brytyjczykach.
Polacy chcą bezpiecznych wakacji bez dalekich i męczących podróży
W ostatnich miesiącach widać wyraźną zmianę w wyborach podróżniczych Polaków. Choć od dawna dużym zainteresowaniem cieszą się dalekie, egzotyczne kierunki, coraz więcej osób zaczęło zwracać uwagę na miejsca położone bliżej - takie, które oferują podobne warunki pogodowe, ale bez konieczności wielogodzinnego lotu.
Na tym tle szczególnie wyróżnia się Cypr, który niespodziewanie zyskał ogromną popularność. Liczba rezerwacji z Polski wzrosła tam o około 33 proc., co czyni wyspę jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc ostatniego sezonu turystycznego.
Polacy tłumnie wybierają Cypr. Rekordowy wzrost turystyki w tym sezonie
Potwierdzają to oficjalne dane Cypryjskiego Urzędu Statystycznego, który 17 marca opublikował nowe zestawienie. W lutym 2026 roku Cypr odwiedziło ponad 146 tysięcy turystów z różnych krajów, co oznacza wzrost o niemal 10 proc. względem roku poprzedniego. W tej grupie bardzo dużą część stanowili Polacy - było ich ponad 27 tysięcy, co przełożyło się na drugie miejsce wśród wszystkich zagranicznych turystów. Wyprzedzili nas jedynie Brytyjczycy, ale tylko o około tysiąc podróżnych. Co ciekawe, jeszcze miesiąc wcześniej to właśnie Polacy byli najliczniejszą nacją odwiedzającą wyspę.
Główne powody wyboru wyspy
Za rosnącą popularnością Cypru stoi kilka czynników. Przede wszystkim jest to kierunek stosunkowo bliski, co oznacza krótszy i mniej męczący lot. Do tego dochodzą przyjemne temperatury poza sezonem letnim oraz poczucie większego bezpieczeństwa niż w niektórych bardziej odległych regionach świata. Dla wielu osób to idealne połączenie wygody i atrakcyjnych warunków wypoczynku.
Nie oznacza to jednak, że sytuacja jest całkowicie stabilna. Wydarzenia geopolityczne, zwłaszcza napięcia na Bliskim Wschodzie, wpłynęły na ruch lotniczy i częściowo ograniczyły dostępność niektórych połączeń. Miało to przełożenie także na zainteresowanie wyjazdami w kolejnych tygodniach, a mimo to Cypr nadal utrzymuje się w czołówce najczęściej wybieranych kierunków.
Niedawno pisałam w GeekWeek.pl, że Polacy coraz chętniej planują wakacje w kraju, zamiast wylatywać gdzieś za granicę. Ci z nich, którzy jednak wyjeżdżają, stawiają na kompromis między egzotyką a wygodą podróży, a Cypr idealnie wpisuje się w te oczekiwania.
Z Polski można bezpośrednio dolecieć do Larnaki na Cyprze, m.in. z Katowic, Warszawy, Krakowa i Gdańska. Czas lotu wynosi około 3-3,5 godzin, który wielu uważa za optymalny jak na podróż do ciepłego kraju.