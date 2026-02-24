Lato 2026 zapowiada się na lotnisku w Pyrzowicach wyjątkowo intensywnie. Ryanair ogłosił, że w nadchodzącym sezonie zaoferuje podróżnym łącznie aż 26 tras. Największe emocje budzą jednak nowości, które uzupełnią dotychczasową ofertę.

Na tablicy odlotów pojawią się bezpośrednie połączenia do słonecznej Malagi w Hiszpanii oraz włoskiego Lamezia Terme. Miłośników Bałkanów ucieszy trasa do stolicy Albanii, Tirany, która w ostatnich latach bije rekordy popularności.

Z kolei dla osób szukających mniej oczywistych kierunków czy city breaków w chłodniejszym klimacie, przewoźnik przygotował loty do duńskiego Aarhus.

Dziewięć samolotów na stałe w Pyrzowicach

Irlandzka linia wzmocni też swoje zaplecze techniczne na śląskim lotnisku. Ryanair zdecydował się na umieszczenie w Katowicach aż dziewięciu samolotów. Trzy z nich będą obsługiwać regularne linie rozkładowe, natomiast pozostałe sześć dedykowano czarterom. Taka dysproporcja pokazuje, jak silną pozycję to lotnisko zajmuje w segmencie lotów wakacyjnych.

Decyzja o tak dużej bazie wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi - przedstawiciele linii szacują wartość tej inwestycji na 900 milionów dolarów. Rozwój floty pociąga za sobą również wzrost zatrudnienia. Szacuje się, że obecność przewoźnika w regionie generuje ponad 1700 miejsc pracy, z czego około 600 to bezpośrednie etaty dla pilotów, personelu pokładowego oraz pracowników obsługi naziemnej.

Ponad 2 miliony pasażerów rocznie

Plany są ambitne. Dzięki rozbudowanej siatce połączeń Ryanair zamierza przewieźć z i do Katowic ponad 2,2 miliona pasażerów rocznie, sumując ruch regularny i czarterowy.

Michał Kaczmarzyk, szef linii Buzz należącej do Grupy Ryanair, podkreśla, że Katowice są obecnie jedną z najszybciej rosnących baz w Polsce, a inwestycje te mają realny wpływ na lokalną gospodarkę.

Zgadza się z tym Artur Tomasik, prezes GTL zarządzającego lotniskiem, który traktuje zwiększenie liczby bazowanych samolotów jako dowód na rosnącą pozycję Pyrzowic na lotniczej mapie Europy.

Dla pasażerów, którzy chcą zaplanować podróż z dużym wyprzedzeniem, przewoźnik przygotował promocję na bilety.

Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze" © 2026 Associated Press