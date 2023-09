Tak samo ostre jak 2000 lat temu. Niewiarygodne odkrycie w Izraelu

Miecze w idealnym stanie, jakby ukryte wczoraj

Jak wynika z oświadczenia prasowego Izraelskiego Urzędu ds. Starożytności, w rezerwacie przyrody En Gedi znaleziono świetnie zachowany składzik broni. A mowa m.in. o czterech rzymskich mieczach, których prawdopodobnie użyto w bitwie 1900 lat temu.

Według autorów badania opublikowanego w New Studies in the Archeology of the Judean Desert: Collected Papers, broń stanowiła prawdopodobnie łup wojenny odebrany armii rzymskiej przez rebeliantów z Judei albo znaleziony na polu bitwy.

Znalezienie jednego miecza jest rzadkością, a cztery? To jest sen! Przecieraliśmy oczy, żeby w to uwierzyć twierdzą naukowcy.

Ich zdaniem świadczy o tym fakt, że kawałki obrobionego drewna, które okazały się pochwami, odkryli przypadkowo w odizolowanej i niedostępnej jaskini na klifie (na dodatek "w prawie niedostępnej szczelinie na górnym poziomie jaskini"), badając fragmentaryczny napis tuszem na stalaktycie.

