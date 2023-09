Jeszcze dinozaur czy już ptak? Archeolodzy znaleźli brakujące ogniwo

Fujianvenator, który pojawił się zaledwie kilka milionów lat po Archaeopteryxie, nazywanym często "pierwszym ptakiem", może być lepszym tropem, szczególnie że już wcześniej nie brakowało głosów, że temu drugiemu bliżej do dromeozaurów i troodontów niż współczesnych ptaków.



Ale i tu nie brakuje niespodzianek, bo miednica Fujianvenatora ma cechy bardziej podobne do dinozaurów mniej przypominających ptaki, w tym dziwnego czteroskrzydłego Anchiornisa, co oznacza, że przejście morfologiczne od ramion do skrzydeł rozpoczęło się bardzo wcześnie u przodków ptaków, podczas gdy nogi nadal wykonywały inne czynności. To sugeruje z kolei, że Fujianvenator rozgałęział się w innym kierunku niż ten, który doprowadził do powstania ptaków.

Nasze analizy porównawcze pokazują, że wyraźne zmiany w planie ciała wystąpiły wzdłuż wczesnej linii ptasiej, która jest w dużej mierze napędzana przez kończynę przednią, ostatecznie dając początek typowym proporcjom kończyn ptaków. Jednak Fujianvenator to dziwny gatunek, który odszedł od tej głównej trajektorii i wyewoluował dziwaczną architekturę tylnych kończyn wyjaśniają badacze.

Te wydłużone dolne kończyny tylne i znalezione skamieliny sugerują, że Fujianvenator był długonogim mieszkańcem bagien lub szybkim biegaczem, bo zarówno brodzenie, jak i bieganie, wykorzystują takie proporcje. Oznacza to, że pierwszy raz zidentyfikowano potencjalnego ptaka bagiennego, bo wszystkie inne, które paleontolodzy odkryli do tej pory, mają cechy mieszkańców drzew.