„To jak prostowanie wieży w Pizie”. Kontrowersyjna renowacja starożytnej piramidy

Rozpoczęte w zeszłym tygodniu prace renowacyjne jednej ze starożytnych piramid w Egipcie wzbudza niemałe kontrowersje. Ludzie porównują to do prostowania Krzywej Wieży w Pizie. Projekt renowacyjny ma na celu przywrócenie zewnętrznej obudowy piramidy, by odzwierciedlała pierwotny stan zabytku. Jednak już od samego początku prowadzone prace nie podobają się zarówno specjalistom, jak i laikom.

Zdjęcie Piramida Menkaure jest najmniejszą z trzech głównych piramid w Gizie / 123RF/PICSEL