To pierwsze badania Polaków w Serengeti. Kilkadziesiąt odkrytych stanowisk

Park Narodowy Serengeti to obszar chroniony w północnej Tanzanii, w centralnej części równiny Serengeti, na wschód od Jeziora Wiktorii. Z powierzchnią niemal 15 tys. km kw. należy do największych, a z pewnością do najbardziej znanych parków narodowych na świecie. Prawdopodobnie oglądaliście Króla Lwa lub widzieliście piękne krajobrazy sawann z pojedynczymi skałkami czy drzewami akacjowymi, pośród spacerują żyrafy, słonie, nosorożce i oczywiście znane z kultowej bajki lwy oraz hieny. PN Serengeti można zwiedzić, wybierając się tam na safari.

Polscy naukowcy pod kierownictwem dr hab. Marty Osypińskiej, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego i dra Piotra Osypińskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN również zainteresowali się tym obszarem, jednak nie ze względów turystycznych, a naukowych. Zauważyli, że w ostatnim czasie znacznym zainteresowaniem archeologów cieszy się Ameryka Południowa i Azja, natomiast moda naukowa na wielkie sawanny afrykańskie minęła. Tereny Serengeti były badane ostatni raz 40 lat temu przez amerykańskiego naukowca prof. Johna Bowera i 20 lat temu przez prof. Audaxa Mabullę z Uniwersytetu Dar es sallam w Tanzanii. Niestety wiele wyników nie zostało opublikowanych w czasopismach naukowych, a jedyne (i to mało dokładne) mapy terenu są w posiadaniu prof. Mabulli. Jedyne obecne zagraniczne badania naukowe prowadzone są w Wąwozie Olduvai przy granicy parku narodowego. To również ciekawy obszar, znaleziono tam ślady obecności człowieka i innych gatunków człowiekowatych sprzed 2,6 i 1,7 mln lat.

Badania Polaków w krainie Króla Lwa

Dotychczas prowadzone badania wskazały na ogromny potencjał naukowy Serengeti, szczególnie w aspekcie paleolitu, czyli starszej epoki kamienia.

Na terenach wschodnioafrykańskich sawann nie tylko wyewoluowaliśmy, ale zawsze obfitowały one w pożywienie i w doskonałe warunki bytu. Zawsze był to region, w którym nasz gatunek miał swój matecznik, w którym mógł się chronić, na przykład w razie klimatycznych katastrof. Dziś pod względem archeologicznym niewiele wiadomo o tym dziewiczym terenie. Warto podkreślić, że Park Serengeti jest też dlatego atrakcyjny, że od wielu dekad chroniony, nie jest jeszcze zmieniony na dużą skalę przez cywilizację. Powiedziała Nauce w Polsce dr hab. Marta Osypińska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakończone w sierpniu badania były pierwszym sezonem badań. Archeolodzy chcieli zobaczyć, czy są tam stanowiska archeologiczne nadające się do badań w nurcie interdyscyplinarnych studiów środowiskowych. - Jeździliśmy po ostańcach skalnych, które każdy chyba kojarzy z Króla Lwa, na których uwielbiają się wygrzewać lwy właśnie - opisała archeolożka. Są one doskonałym punktem obserwacyjnym doliny, ale także same obfitują w liczne schroniska skalne i jaskinie. Nagranie z badań zostało udostępnione w mediach społecznościowych.



W dwóch jaskiniach znaleziono nieznane dotychczas malowidła naskalne i znaczną ilość ułożonych kości zwierzęcych. - To ewidentnie było jakieś schronisko, na co wskazują również ślady osmolenia po ognisku, fragmenty ceramiki, narzędzi kamiennych - stwierdziła rozmówczyni Nauki w Polsce. W drugim miejscu oprócz malowideł badacze natrafili też na szczątki ludzkiego szkieletu. - Być może jest to miejsce związane z pochówkami dawnych pasterzy. Oni praktycznie nie chowali zmarłych, tylko symbolicznie zostawiali ich szczątki dla zwierząt, są przesłanki, że mogli pozostawiać je właśnie w takich jaskiniach - opisała prof. Osypińska.

Na odnalezionych malowidłach przedstawione są tarcze masajskie, postacie oraz zwierzęta - zarówno te dzikie, jak i bydło. Malowane były ochrą, sproszkowaną kością i węglem. Wszystkie odkrycia zostały udokumentowane, pobrano też próbki, które w Polsce trafią do laboratoriów, gdzie będą badane. Niestety wiele ze stanowisk zostało uszkodzonych przez działalność turystyczną. Choć w Tanzanii, podobnie jak w Polsce, istnieje prawo nakazujące zbadać teren przed inwestycją, to przez brak świadomości, a wręcz przekonanie o braku istnienia tak cennych śladów dawnej bytności człowieka przez lata pozostawało martwe.

To dodatkowe wyzwanie dla Polaków, którzy oprócz prowadzenia badań będą musieli zmierzyć się z działalnością popularyzatorską w tym afrykańskim kraju. W pierwszej kolejności konieczne będzie jednak wykonanie dokładnych map dokumentujących odkryte stanowiska.



Źródło: naukawpolsce.pl