Ślady rzymskiego miasta w Saragossie

Odkrycie miało miejsce podczas prac związanych z rewitalizacją placu San Miguel. Na głębokości około czterech metrów archeolodzy natrafili na duży łuk zbudowany z rzymskiego betonu. Po kolejnych pracach badacze doszli do wniosku, że odkryli część mostu.

Użyty materiał budowlany, czyli rzymski beton wskazuje, że budowla pochodzi z pierwszych dziesięcioleci po założeniu Caesaraugusty, rzymskiej kolonii powstałej za panowania cesarza Oktawiana Augusta pod koniec I wieku p.n.e. To na jej ruinach dzisiaj rozwija się Saragossa.

Na przestrzeni wieków rzymskie ulice, mury i infrastruktura zostały stopniowo zasypane warstwami późniejszych budowli. Dzisiaj prace związane z rozbudową miasta wciąż odsłaniają fragmenty tej starożytnej przeszłości.

Fragment odkrytego mostu

Ujawnione sekrety

Archeolodzy przypuszczają, że konstrukcja mogła stanowić część wczesnego systemu wodociągowego, transportującego wodę z rzeki do centrum miasta. Systemy tego typu były powszechne w rzymskich miastach, gdzie akwedukty i mosty inżynieryjne zapewniały dostęp do wody.

Oprócz znaczenia z punktu widzenia hydrologii budowla ta pomaga również naukowcom lepiej zrozumieć pierwotny zasięg samego miasta Caesaraugusta. José Juan Domingo, kierownik Miejskiego Wydziału Archeologii w Saragossie, wyjaśnił, że przez dziesięciolecia badacze spierali się, czy obszar między aleją Coso a rzeką Huerva stanowił dzielnicę peryferyjną, czy też był wynikiem późniejszej ekspansji przedmieść. Znalezisko wskazuje, że obszar ten od najwcześniejszych etapów stanowił część ugruntowanego miasta rzymskiego, a nie drugorzędną dzielnicę.

Różne relikty

W trakcie wykopalisk odkryto również różnorodne znaleziska archeologiczne pochodzące z różnych okresów historycznych, w tym fragmenty ceramiki i inne pozostałości materialnego bogactwa. Przedmioty te zostały przekazane do miejskich laboratoriów w celu oczyszczenia, zbadania i skatalogowania.

Archeolodzy zwracają uwagę, że wiele pozostałości znalezionych w podziemnych warstwach Saragossy jest połamanych lub słabo zachowanych, częściowo dlatego, że przez wieki prace budowlane prowadzono bez nadzoru archeologicznego.

© 2026 Associated Press