Przed przystąpieniem do budowy jednej z fabryk w środkowej Japonii w prefekturze Gunma, teren musiał zostać przebadany pod względem archeologicznym. Ku zdumieniu archeologów w trakcie prac odnaleziono ponad 100 000 monet, z których część ma ponad 2 000 lat.

Niezwykły japoński skarb

We fragmencie ziemi o szerokości jednego metra i grubości 60 cm odkryto 1060 wiązek monet. Każda wiązka była starannie powiązana słomianymi linkami i zawierała około 100 sztuk artefaktów. Większość z przebadanych monet datowanych jest na rok 175 r. p.n.e. i co ciekawe są one pierwszymi monetami powstałymi po... zjednoczeniu Chin. Najnowsze monety z kolei zostały wydatowane na 1265 r. n.e. (japoński okres Kamakura, 1185-1333 r. n.e.), co sugeruje, że skarb został zakopany właśnie w tym okresie.

Wstępne badania 334 monet wskazują, że skarb jest niezwykle różnorodny, gdyż monety reprezentują co najmniej 44 różne daty wybicia.

Fortuna została odnaleziona w pobliżu wystawnych rezydencji, w których mieszkała średniowieczna elita Japonii. Archeolodzy sugerują, że monety zostały pospiesznie zakopane, prawdopodobnie jako próba ochrony dobytku przed nagłą grabieżą. Jak powiedział prof. William Farris z Uniwersytetu Hawajskiego, lokalizacja skarbu i okres "sugerują, że deponenci byli wojownikami".

Jednocześnie specjaliści wskazują, że znalezisko rzuca nowe światło na szczególne stosunki handlowe między Japonią a Chinami w okresie od 600 do 1500 roku n.e.

Skrytki z zakopanymi monetami, głównie z okresu średniowiecza w Japonii - od XIII do XVI wieku - zostały znalezione w wielu miejscach na całym archipelagu. prof. Ethan Segal z Uniwersytetu Stanowego Michigan

Jednakże badacze wskazują, że skarb może pochodzić z późniejszego okresu, ponieważ przebadano dopiero niewielką część skarbu. Segal powiedział: - Bardziej powszechne jest to, że duże skrytki na monety, takie jak ta w Maebashi, pochodzą z XIV wieku, kiedy działania wojenne były bardziej powszechne po upadku Kamakury.

Dodał, że Japończycy po raz pierwszy zaczęli produkować własną walutę z metalu dopiero pod koniec VII wieku n.e. Wzorowali się przy tym na chińskich monetach z kwadratowymi otworami w środku. Segal wskazuje, że otwory miały służyć do tego, by spinać ze sobą dużą liczbę monet, zwykle po 100 sztuk. LiveScience podaje, że w odnalezionym skarbie jest widocznych wiele monet z charakterystycznym otworem.

- Japończycy produkowali własne monety do połowy X wieku, ale zaprzestali tego z powodu zmian w gospodarce i niewystarczającej podaży rudy miedzi - powiedział Segel. Jednocześnie stwierdził, że zamiast nich czasami były wykorzystywane chińskie monety.