Wiadomo, czym żywili się ludzie w epoce brązu

To naprawdę ekscytujące dowiedzieć się, co ludzie robili w tych kotłach tak dawno temu. To pierwszy dowód, jaki mamy na zachowane białka. To duży kocioł. Najwyraźniej przygotowywali duże posiłki, nie tylko dla pojedynczych rodzin.

Mówi Shevan Wilkin z Uniwersytetu w Zurychu.