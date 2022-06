Badacze z Uniwersytetu w Bazylei opublikowali na łamach czasopisma Nature zaskakujące wyniki swoich badań. Ich zdaniem upadek Królestwa Himjarytów oraz wieloletnia susza, jaka zapanowała w VI wieku n.e. na półwyspie Arabskim, przyczyniły się do powstania islamu. Jak naukowcy doszli do tych wniosków?

Zostały dokładnie zbadane przekroje stalagmitów - jaskiniowych form naciekowych o kształcie stojących słupów. Materiał pochodził z jaskini Al Hoota znajdującej się w dzisiejszym Omanie.

Stalagmity. Historia zapisana w laminach

Stalagmity w przekroju są znakomitych źródłem danych paleoklimatycznych. Charakterystyczne struktury laminarne odpowiadają konkretnym okresom opadowym. Jak wiadomo, te formy naciekowe są silnie uzależnione od tego, ile wody spada ze szczelin w stropie jaskini. Na tej podstawie można sprawdzić, w jakim czasie dany region doświadczał anomalii pogodowych w dłuższym spektrum czasowym - zarówno suszy czy powodzi.

Badacze przyglądając się laminacjom, odkryli, że w VI wieku n.e. na badanym obszarze panowała przez kilka lat permanentna susza. Naukowcy wykorzystali metodę datowania izotopowego na podstawie czasu połowicznego rozpadu uranu. Niestety, precyzyjność tej metody wynosi "jedynie" 30 lat.

Aby dowiedzieć się, czy trwająca wtedy susza przyczyniła się do upadku Królestwa Himjarytów na półwyspie Arabskim, sięgnięto do źródeł historycznych. Badacze znaleźli w nich potwierdzenie swoich przypuszczeń. Ponadto interpretują oni, że chaos społeczny, jaki powstał po upadku arabskiego państwa, doprowadził do rozwoju nowej religii - islamu.

Populacja przeżywała wielkie trudności w wyniku głodu i wojny. To oznaczało, że islam znalazł podatny grunt: ludzie szukali nowej nadziei, czegoś, co mogłoby ponownie połączyć ludzi jako społeczeństwo. Nowa religia to oferowała Dominik Fleitmann