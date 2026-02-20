Kiedy po intensywnej burzy piasek na plaży odsłonił niezwykłe "starożytne" wzory, para spacerowiczów nie wahała się nawet chwili i natychmiast powiadomiła o tym lokalnego archeologa Bruce'a Manna. Ten z kolei poinformował naukowców Uniwersytetu w Aberdeen, którzy pod kierownictwem Kate Britton zaczęli nierówny wyścig z czasem.

To bardzo rzadkie, żeby włączyć się w prawdziwą archeologiczną sytuację awaryjną, gdzie jeśli nie działamy błyskawicznie, całe znalezisko zniknie

Wyścig z czasem i przypływem

Zespół pracował w porywistym wietrze dochodzącym do 88,5 km/h, przez dwa dni dokumentując każdy ślad, zanim fale całkowicie je zmyły - tydzień później nie było już po nich śladu. Jak z żalem wyjaśnia badaczka: "Odciski stóp, które reprezentują działania ludzi sprzed tysięcy lat, zostały zniszczone w ciągu kilku dni".

Archeolodzy korzystali z dronów, kamer, oprogramowania do modelowania 3D, a część najlepiej zachowanych odcisków utrwalono w formie gipsowych odlewów. Jak się okazało, należały one zarówno do boso chodzących ludzi, jak i zwierząt, w tym jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) oraz sarny (Capreolus capreolus).

Ślady sprzed 2 tysięcy lat

Pod odciskami znaleziono warstwę zwęglonych roślin, które po datowaniu węglowym okazały się mieć około 2 tys. lat, czyli pochodziły z późnej epoki żelaza. "Daty pasują do bogatej archeologii Doliny Lunan. To ekscytujące, że ślady te powstały w czasach rzymskich inwazji na Szkocję i w wiekach poprzedzających pojawienie się Piktów" - mówi archeolog Gordon Noble.

Według Williama Millsa, innego archeologa z Aberdeen, odkrycie pozwala zrozumieć, że dzisiejsza piaszczysta plaża była kiedyś bagnistym estuarium, wykorzystywanym przez ludzi do polowań lub zbierania dzikich roślin. Badacze dodają też, że ślady stóp same w sobie są niezwykle cennym źródłem informacji o dawnych ludziach. Mogą ujawnić ich wagę, wzrost, wiek, tempo chodzenia, a nawet zachowania.

Każde nowe znalezisko pozwala lepiej zrozumieć życie ludzi epoki żelaza na tych terenach i ich interakcję z otaczającą przyrodą. Teraz badacze będą teraz analizować zgromadzone odlewy i dane 3D, aby dowiedzieć się więcej o zwyczajach, zachowaniach i środowisku ludzi sprzed 2 tysięcy lat.

