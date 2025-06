Kolumbia leży na terytorium, przez które Homo sapiens po raz pierwszy przedostał się z Ameryki Środkowej do Południowej ponad 14,5 tys. lat temu , co czyni ją kluczowym punktem migracyjnego szlaku ludności. Teraz, za sprawą DNA starannie wyselekcjonowanych ludzkich szczątków, zebranych z pięciu stanowisk archeologicznych na płaskowyżu Altiplano, naukowcy odkryli dowody istnienia wcześniej nieznanej grupy ludzi, która niegdyś zamieszkiwała ten obszar.

Porównując starożytne DNA z nowszymi zapisami genetycznymi, odkryto, że około 2 tys. lat temu na tym samym terenie osiedliła się zupełnie inna społeczność, prawdopodobnie posługująca się językami czibczańskimi, spokrewniona genetycznie z mieszkańcami południowej Ameryki Środkowej. Nowo przybyła grupa reprezentowała także cywilizacyjny postęp - zajmowała się garncarstwem i rolnictwem, w przeciwieństwie do wcześniejszych łowców-zbieraczy i to właśnie ona przetrwała aż do czasów kolonizacji europejskiej.