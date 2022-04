Słowa i gesty wsparcia docierają do Ukrainy dosłownie z każdego zakątka naszej planety. Jak się okazuje, dotarły one także z ghańskiego Prampram, skąd pochodzi znana w całym internecie grupa tańczących karawaniarzy, czyli "Nana Otafrija Pall Bearing and Waiting Service", znana również jako "Dada awu".

Zyskali oni międzynarodową sławę w pod koniec marca 2020 roku, kiedy jeden z internautów postanowił utworzyć z ich pogrzebowego tańca teledysk do utworu "Astronomia" autorstwa Vicetone oraz Tony’ego Igy’ego. Dzieło błyskawicznie zdobyło setki milionów wyświetleń i na zawsze zapisało się w historii, stając się memem internetowym.

Jak się teraz okazuje, "Dada awu" postanowili wesprzeć działalność charytatywną w Ukrainie, przelewając na ten cel 250 tysięcy dolarów, czyli w przeliczeniu około 1 060 000 złotych.

Dzień przed ogłoszeniem tej wiadomości sprzedali oni token NFT swojego najpopularniejszego tańca za 327 ethereum, czyli w przeliczeniu mniej więcej 4,5 miliona złotych. To właśnie z tej transakcji najprawdopodobniej pochodziły pieniądze przelane na wspominany już szczytny cel.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy ghańska grupa zdecydowała się zabrać głos w słusznej sprawie. W maju 2020 roku, podczas pandemii koronawirusa, zachęcali oni do pozostania w domu oraz publicznie podziękowali lekarzom z całego świata. Jak widać, "Dada awu" to najprawdziwsi towarzysze do tańca i do różańca.