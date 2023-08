Boty rozwiązują te testy lepiej niż ludzie. A miały na nich polec!

Na pewno większość z nas miała okazję przepisać dość niewyraźne znaczki albo wskazać obrazki zawierające konkretne obiekty. "Czy jesteś robotem?" — w pewnych momentach wątpiłam w swoje człowieczeństwo, gdy kolejny raz okazywało się, że zrobiłam błąd podczas przepisywania rzekomo łatwych do odczytania liter i cyfr. Jak jednak wskazują najnowsze wyniki badań, botom najpewniej paradoksalnie byłoby łatwiej.

Wspomniane badania zostały przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine. Eksperci przyjrzeli się temu, jak 1400 uczestników rozwiązało 14 tysięcy testów CAPTCHA różnego typu. Odkryli oni, że różnica między wynikami ludzi i botów zależała od tego, jakiego rodzaju testy wykonywali, ale i tak boty radziły sobie lepiej.

Testy CAPTCHA? Dla bota nic prostszego

Przywołane już testy ze zniekształconym tekstem to dla botów nic trudnego — rozwiązywały je w mniej niż jedną sekundę z niemal idealną dokładnością. Ludzie radzili sobie gorzej — potrzebowali do 15 sekund, a ich dokładność wynosiła już od 50 do 84 procent.

Boty miały z kolei największy problem z testami reCAPTCHA, które opierają się na obrazkach, ale wciąż potrafiły je rozwiązać z 85-procentową dokładnością i szybciej niż większość ludzi. Tu warto też zaznaczyć, że badanie nie obejmowało przesuwanych łamigłówek (np. puzzli) Geetest czy rotacyjnych CAPTCHA z Arkose Labs.

Co ciekawe, badania wykazały także, że umiejętność rozwiązywania testów CAPTCHA wśród ludzi zależy od kilku czynników. Mówimy tu o wieku, częstotliwości korzystania z internetu, ale i np. wykształceniu. Więcej czasu potrzebowali starsi uczestnicy badania, natomiast ci, którzy mieli doktoraty, osiągali lepsze wyniki niż wszyscy inni — kluczowe znaczenie może mieć tu zatem wyższe wykształcenie.

Biorąc pod uwagę wyniki badania, które jasno sugerują, że testy CAPTCHA mogą być po prostu bezużyteczne, niewykluczone, że pożegnamy się z takim rozwiązaniem na rzecz alternatywnego.

