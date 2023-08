Sztuczna inteligencja musi się jeszcze trochę poduczyć

Okazuje się, że to nie pierwszy przypadek, kiedy z randomowych produktów wpisanych do aplikacji bot próbuje ulepić przepis na coś zjadliwego, jednak często trującego. Można wpisywać takie produkty jak klej, karma dla kota czy psa, czy środki chemiczne, a bot i tak sprzeda nam przepis wykorzystujący wszystkie te składniki.

Jednak nawet jeżeli dodamy całkowicie normalne i standardowe składniki, to użytkownicy żalą się, że po przygotowaniu dania jest ono co najmniej niezjadliwe, a często wręcz obrzydliwe. Wychodzi na to, że kucharze jeszcze nie muszą się obawiać, że sztuczna inteligencja zastąpi ich oryginalne propozycje swoimi.

Bot po prostu nie pomija żadnego składnika dodanego do listy. Jeden z użytkowników dostał przepis na „Radish Oreo CBD Salad” po tym, jak dodał do aplikacji ciastka Oreo, rzodkiewkę oraz CBD. Użytkownicy są na wstępie informowani o tym, że przepisy nie są w żaden sposób sprawdzane przez człowieka oraz nie gwarantuje „dokładności, trafności ani wiarygodności treści przepisu”. Firma również nie podaje jakiego modelu sztucznej inteligencji użyła do stworzenia Savey.