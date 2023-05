Chodźcie na Smart! Week. Na Allegro trwa tydzień świetnych ofert

Ruszyła kolejna edycja Smart! Week. Szukajcie produktów oznaczonych "Smart! Week" i "Smart! only".

W 2023 roku festiwal zakupowy na Allegro potrwa od 15 do 21 maja.

Wśród atrakcyjnych ofert znajdziemy nawet takie przecenione o 50 procent!

Przecenione produkty należą do najpopularniejszych kategorii, takich jak elektronika, zdrowie i uroda, supermarket itp. Jak informuje Allegro, najlepsze oferty dostępne są dla użytkowników Allegro Smart! (co wcale nie dziwi, biorąc pod uwagę nazwę festiwalu). Nie martwcie się jednak, bo znajdziemy także promki dostępne dla wszystkich, a jeśli któraś bardzo nam się spodoba, a jednak będzie oznaczona napisem "Smart! only", to możemy skorzystać także z promocji na abonament usługi Allegro Smart!.

Reklama

Wśród przykładowych promocji przygotowanych na 15 maja 2023 roku znajdziemy następujące:

Smartfon Motorola Moto G31 128GB Szary za 649 zł ,

, Konsola Xbox Series S 512GB + pakiet Gilded Hunter za 1079 zł ,

, Ekspres ciśnieniowy De'Longhi ECAM 23.460.SB za 1599 zł ,

, Hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter 3 za 1659 zł ,

, iPhone 12 4GB/128GB Czarny za 2999 zł.

W ofercie znajdziemy także przecenione słuchawki (w tym Apple Airpods czy JBL Vibe 300 White), tablety, laptopy, a to oczywiście nie wszystko, bo promocji ciągle przybywa. Allegro mówi o tysiącach przecenionych produktów. Ostrzegam jednak, że bardzo atrakcyjne oferty szybko się wyprzedają i... mówimy tu dosłownie o minutach (tak pożegnałam się z marzeniem o kupieniu cudownej planszówki).

Jak znaleźć najlepsze oferty na Allegro? Szukaj oznaczeń "Smart! Week", "Smart! only" i "Gwarancja najniższej ceny"

Aby odnaleźć najlepsze oferty, musimy oczywiście udać się na stronę internetową Allegro. Tam zobaczymy produkty oznaczone plakietkami "Smart! Week" i "Smart! only". W linku znajdziemy także sekcję "najlepsze okazje", "na czasie" oraz "wkrótce aktywne". Ostatnia z nich pozwala nam na wcześniejsze wybranie odpowiadającej nam oferty, dodanie jej do obserwowanych aukcji i przygotowanie się do szybkich zakupów.

Co dodatkowo może nas zainteresować, to oznaczenie "Gwarancja najniższej ceny". Jak możemy się spodziewać, daje nam to pewność, że platforma oferuje najlepszą możliwą ofertę. Jeżeli w 72 godziny od dokonania zakupu znajdziemy niższą cenę w ramach sklepów biorących udział w akcji, otrzymamy zwrot różnicy w cenie w postaci kuponu do wykorzystania na platformie.