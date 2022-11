Co internauci wpisywali w Google w chwili, gdy rakieta spadła w Polsce?

Internet

"Rakieta spadła na Polskę", "atak na Przewodów", "artykuł 5 nato" - to tylko niektóre z najczęściej wyszukiwanych we wtorek fraz w wyszukiwarce Google. Choć te, w związku z aktualnymi wydarzeniami raczej nie szokują, niektóre zapytania okazywały się dość niestandardowe. Inne - bardzo praktyczne. Co konkretnie wyszukiwali ludzie w ostatnim czasie?

Zdjęcie Co internauci wpisywali w Google w chwili, gdy w Polsce spadły rakiety? / Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images / Getty Images