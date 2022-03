Nie było żadnych wątpliwości, że nowoczesne konflikty będą toczyć się nie tylko w terenie, lecz również w sieci. 24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, lecz już dzień wcześniej eksperci wykryli złośliwe oprogramowanie, które zaatakowało elektronikę naszych wschodnich sąsiadów, czyniąc ją bezużyteczną.

O możliwości współpracy firmy Kaspersky z władzami Rosji informuje Niemieckie Federalne Biuro do spraw Bezpieczeństwa Informacji (BSI). W oficjalnym oświadczeniu zwracają uwagę na to, że programy antywirusowe i usługi rosyjskiego przedsiębiorstwa mogą być zagrożeniem dla państw Unii Europejskiej i NATO. Wskazują, że nawet jeśli Kaspersky nie chce zrobić tego dobrowolnie, tak właściciele firmy mogą zostać zmuszeni przez Kreml do przeprowadzenia nieuczciwych działań szpiegujących na swoich klientach.

Działania rosyjskich wojsk i/lub wywiadu i zagrożenie stworzone przez Rosję dla państw UE, NATO i Federalnej Republiki Niemiec w trakcie obecnego konfliktu zbrojnego wiążą się ze sporym ryzykiem udanego ataku IT. Rosyjski producent z branży IT może sam przeprowadzać ofensywne operacje, zostać zmuszony do atakowania docelowych systemów wbrew swojej woli, być szpiegowanym bez jego wiedzy jako ofiara cyberoperacji lub być niewłaściwie wykorzystywanym jako narzędzie do ataków na własnych klientów czytamy w oświadczeniu BSI.

Oświadczenie BSI ma charakter bardziej prewencyjny niż oskarżycielski w stosunku do rosyjskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Natomiast Stany Zjednoczone podjęły o wiele bardziej stanowcze kroki względem przedsiębiorstwa. Federalna Komisja Łączności dodała Kasperskiego do tzw. "Entity List", czyli podmiotów, z którymi współpraca firm ze Stanów Zjednoczonych jest zakazana. W 2019 roku na tej liście znalazł się Huawei, czego skutki odczuwa do dzisiaj.

Cieszę się, że nasze agencje bezpieczeństwa narodowego zgodziły się z moją oceną, że China Mobile i China Telecom okazały się spełniać próg niezbędny do dodania tych podmiotów do naszej listy. Ich dodatek, podobnie jak Kaspersky Labs, pomoże zabezpieczyć nasze sieci przed zagrożeniami stwarzanymi przez podmioty wspierane przez państwo chińskie i rosyjskie, które chcą angażować się w szpiegostwo i w inny sposób szkodzić interesom Ameryki poinformowała przewodnicząca komisji, Jessica Rosenworcel.

Kaspersky Lab to nie jedyne przedsiębiorstwo, które znalazło się na liście. Dołączyły do niego chociażby firmy telekomunikacyjne z Chin. China Mobile i China Telecom również zostały zablokowane ze względu na podejrzenie prowadzenia działań szpiegowskich.