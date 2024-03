Facebook tylko do godziny 23:00? Takie rozwiązanie ma ratować dzieci

Nasze dzieci spędzają zbyt dużo czasu w mediach społecznościowych? Z pewnością tak jest, ale to problem, z którym walka nie jest prosta. Tymczasem w jednym z krajów Europy padła propozycja, która to jednak wydaje się być kontrowersyjna i z pewnością nie wszystkim się spodoba. Zwłaszcza młodszym internautom.



Media społecznościowe "szkodliwe" dla dzieci

Na bardzo nietypowy pomysł wpadła szwedzka partia Liberałów (należąca do koalicji rządzącej). Dotyczy on zgłoszenia mediów społecznościowych do Parlamentu Europejskiego w roli mających krzywdzący wpływ na dzieci. To jednak dopiero początek, bo w postulacie padły pewne rozwiązania problemów z tym związanych.

Reklama

Zacznijmy od tego, że konto w mediach społecznościowych w Europie mogą zakładać użytkownicy mający ukończone 13 lat. Tak jest w teorii, bo praktyka pokazuje, że zapis ten jest często omijany przez młodszych użytkowników szerokim łukiem. Wystarczy tylko podać nieprawdziwą datę urodzin i "brama stoi otworem".

Blokada na Facebooka o godzinie 23:00

Dlatego szwedzcy Liberałowie proponują alternatywne rozwiązanie. Jest nim blokada Facebooka oraz innych mediów społecznościowych, która miałaby obejmować dzieci po godzinie 23:00. Tutaj jednak warto mieć na uwadze, że ostateczna decyzja i tak miałaby należeć do opiekunów, którzy mogliby zlikwidować własnym pociechom tego typu "szlaban".

Pomysł został zaproponowany na podstawie przeprowadzonych badań. Te wykazały, że ekrany są szkodliwe dla oczu przed snem i ma to jeszcze inne następstwa. W tym związane z zaburzeniem snu. Czy to jednak coś zmieni? Nawet jeśli taka blokada zostałaby wprowadzona, to pewnie szybko znajdą się sposoby na jej pominięcie. Historia pokazuje, że są to problemy, z którymi trudno jest skutecznie walczyć.

Zakaz telefonów w szkołach

Coraz częściej słyszymy również o zakazie użytkowania telefonów przez młodzież w szkołach. Tego typu praktyki znane są również w polskich placówkach. Dzieci są jednak sprytne i część z nich skutecznie obchodzi wprowadzane zakazy. W przypadku nowego pomysłu jednej ze szwedzkich partii może być podobnie. Na razie jednak tego typu "szlaban" nie jest niczym pewnym, a jedynie propozycją zgłoszoną przez Liberałów.