To prawdziwa plaga. Choruje już ponad miliard ludzi na świecie

Najnowsze analizy przynoszą fatalne wieści, otyłość to dziś prawdziwa plaga, a liczba osób cierpiących z jej powodu przekroczyła na koniec 2022 roku miliard - 159 mln to dzieci, a 879 mln dorośli. Co szczególnie niepokojące, epidemia otyłości, która była widoczna wśród dorosłych w większości krajów świata w 1990 r., obecnie znajduje obecnie odzwierciedlenie u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.



Dane wykazały, że w latach 1990-2022 na całym świecie wskaźniki otyłości wśród dzieci i młodzieży wzrosły czterokrotnie, podczas gdy wśród dorosłych ponad dwukrotnie u kobiet i prawie trzykrotnie u mężczyzn. Do miejsc o największej częstości występowania otyłości należą Tonga, Samoa Amerykańskie, Polinezja i Mikronezja, Wyspy Cooka i Niue.

Reklama