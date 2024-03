Aplikacja dla każdego kierowcy. Korzysta z niej również policja

Przepisu ruchu drogowego mogą czasem wydawać się nieco skomplikowane i nie każdy kierowca zna je na pamięć. W przypadku zatrzymania pojazdu przez policję warto jednak znać swoje prawa i zdawać sobie sprawę z ewentualnego przewinienia. Z pomocą przychodzi specjalna aplikacja o nazwie TaPo24.

Aplikacja TaPo24 to skarbnica wiedzy o przepisach drogowych

TaPo24 to aplikacja, która została stworzona przez policjantów dla funkcjonariuszy i ma pomagać im w codziennej pracy. Jest to prawdziwa skarbnica wiedzy o przepisach ruchu drogowego, która zawiera wiele cennych i co bardzo ważne, również aktualnych informacji. Wszak przepisy co jakiś czas ulegają zmianie i warto z nimi być na bieżąco.

Nazwa TaPo24 to skrót od słów "Taryfikator Policyjny" i jest to coś, co kierowców z pewnością bardzo interesuje. W przypadku dopuszczenia się wykroczenia na drodze warto znać własne prawa i wiedzieć, jaki mandat nam grozi oraz ile punktów karnych można otrzymać od funkcjonariusza. Z opisu platformy wynika również, że można tu znaleźć "wiele pomocy wykorzystywanych w codziennych czynnościach na drodze".

Platforma pozwala szybko znaleźć wykroczenia

Aplikacja TaPo24 ma wbudowaną wyszukiwarkę, która pozwala w szybki sposób znaleźć interesujące nas zagadnienia na podstawie słów kluczowych. Załóżmy, że złamaliśmy jakiś przepis ruchu drogowego. Platforma wyświetli podstawę prawną oraz kwotę mandatu, który może nałożyć policjant. Również w przypadku popełnienia tego samego wykroczenia kolejny raz, co wiąże się z podwójną stawką. Ponadto znajdziemy tu informacje o liczbie punktów karnych, które mogą powędrować na nasze konto.

Zdjęcie Aplikacja TaPo24 / Google Play / materiały prasowe

W aplikacji poza taryfikatorem znajdują się sekcje poświęcone znakom drogowym oraz moduł Droga czy Pomoce. Wiele z nich stworzono z myślą o policjantach i ma to ułatwiać im pracę, ale wiele informacji przyda się także kierowcom.

Aplikacja TaPo24 tylko na Androida

Kierowcy mogą pobrać aplikację TaPo24 na własne urządzenie bez żadnych opłat. Niestety platforma jest dostępna wyłącznie na urządzenia z systemem operacyjnym Android, na które można ją pobrać z poziomu sklepu Google Play. Właściciele iPhone'ów muszą niestety obejść się smakiem. Oprogramowanie nie zostało udostępnione w App Store, co może kiedyś ulegnie zmianie.

Interfejs TaPo24 wydaje się być nieco przestarzały, ale nie powinno to stanowić dużej przeszkody w trakcie korzystania z platformy. W tym przypadku najważniejsza jest funkcjonalność, a ta jest całkiem bogata. Kierowcy mający telefony z systemem Google mogą pobrać oprogramowanie za darmo. Do działania wymagany jest Android w wersji 7.0 lub nowszy.