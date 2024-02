Grahamka niezgody. Trend na TikToku wywołał wojnę w sieci

Afera grahamkowa, czyli od czego się zaczęło

Wszystko zaczęło się od filmów zamieszczanych w social media przez tiktokowego dietetyka, Marcina Wrzoska, który szczególnie upodobał sobie jeden rodzaj pieczywa. Chodzi o bułki grahamki. Kto zna filmy Marcina Wrzoska, ten wie, że dietetyk z niesłabnącym entuzjazmem dzieli się swoimi poglądami na temat nawyków żywieniowych oraz najzdrowszych opcji w menu popularnych sieci fast food.

W swoich filmach często podkreśla, że nie trzeba rezygnować z pieczywa, aby utrzymać szczupłą sylwetkę, jednak należy pamiętać o tym, by wybrać najzdrowszą jego wersję. Marcin Wrzosek rekomenduje pieczywo graham.

W swoich materiałach wielokrotnie wspomina o zaletach wyboru tego konkretnego wypieku w miejsce zwykłych bułek pszennych, na przykład popularnych kajzerek. Jego ekscytacja nie wydaje się przesadzona, wszystkie materiały udostępniane przez Marcina Wrzoska wydają się pełne entuzjazmu. Jednak jak to bywa z trendami, ciężko się dopatrzyć jakichś reguł z nimi związanych. Tak było i w tym przypadku, i nie wiedzieć czemu internauci postanowili zrobić z grahamki trend na TikToku.

Grahamka stała się trendem

W social media zostały zalane filmami odnoszącymi się do grahamki rekomendowanej przez tiktokowego dietetyka. Internauci wykazali się niezwykłą kreatywnością. W efekcie powstały filety z piersi grahamek, frytki grahamkowe, sok z grahamki, a nawet grahamkowy kebab.

Część z filmików jest zwyczajnie zabawna i nie ma na celu obrażania twórcy. Jednak problem pojawia się wtedy, gdy zostają przekroczone granice dobrego smaku. Wydaje się, że w wirtualnym świecie mediów społecznościowych o to nietrudno.

Pałka się przegła?

Jak to piszą internauci w komentarzach odnośnie do całej sprawy z „aferą grahamkową” pałka się przegła w momencie wykorzystania wizerunku syna Marcina Wrzoska do tworzenia prześmiewczych filmów. Grahamkowy trend został połączony z postacią małego Antka, który czasami towarzyszy ojcu przy tworzeniu filmów.