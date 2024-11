Internet ratuje starszych przed depresją? Nowe badanie

Artykuł opublikowany w Nature Human Behaviour opisuje analizę wpływu korzystania z internetu na zdrowie psychiczne osób po pięćdziesiątce w 23 krajach. Badacze z City University of Hong Kong i University of Hong Kong wykorzystali dane z sześciu dużych projektów badawczych, obejmujących różne regiony świata, m.in. Europę , Chiny , Stany Zjednoczone czy Brazylię .

Łącznie przebadano ponad 87,5 tys. uczestników . Byli oni monitorowani średnio przez sześć lat, więc podstawy do oceny związku między korzystaniem z internetu a zdrowiem psychicznym są dość solidne.

Wpływ ten był szczególnie widoczny w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Chinach. Co więcej, nawet osoby z wysokim genetycznym ryzykiem zaburzeń psychicznych odczuwały pozytywne skutki regularnego korzystania z internetu.

Internet stał się szczególnie istotnym narzędziem w czasie pandemii, gdy ograniczenia społeczne zmusiły wiele osób do izolacji. Umożliwiał kontakt z bliskimi i dostęp do informacji czy rozrywki, co miało spory wpływ na przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia.