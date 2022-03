Internet Były dyrektor wyszukiwarki Yandex namawia pracowników do buntu

Władimir Putin wraz z rozpoczęciem inwazji na Ukrainę zwrócił niemal cały świat przeciw sobie. Większość państw europejskich i wiele spoza Starego Kontynentu kibicuje naszym wschodnim sąsiadom lub nawet czynnie ich dozbraja. Media, obywatele i politycy z całego świata uważają wojnę rozpoczętą przez Rosjan za nieuzasadnioną.

Władimir Putin poparcia nie znajduje nawet wśród własnych obywateli. Wielu z nich protestuje na ulicach Moskwy i Sankt Petersburga. Swój sprzeciw wyrażają również rosyjscy celebryci, aktorzy i przedstawiciele mediów. Na początku inwazji zorganizowali akcję wklejania czarnych prostokątów na Twitterze i Instagramie jako przejaw sprzeciwu wobec decyzji władz.

Swoje stanowisko w tej sprawie wyraził również Vitalik Buterin, Rosjanin i jeden z twórców popularnej kryptowaluty Ethereum. We wpisie na Twitterze ostro potępił działania Putina, które określił jako "zbrodnię przeciwko ludności ukraińskiej i rosyjskiej". Na zarzuty o mocną stronniczość napisał: "Ethereum jest neutralne. Ja nie".

Media społecznościowe Eugene’a Kasperskiego do tej pory milczały. Ostatni jego post na Twitterze został dodany 22 lutego, czyli dwa dni przed rozpoczęciem inwazji i dotyczył specyficznej daty niemal w całości złożonej z dwójek. Jewgienij Walentinowicz Kaspierski jest rosyjskim ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, który w 1997 roku założył firmę Kaspersky Lab, zajmującą się właśnie kwestiami antywirusowymi.

Kaspersky po długich dniach milczenia w końcu postanowił zająć stanowisko w kwestii inwazji Rosji na Ukrainę. Jednak mocno zachowawczą postawą nie zjednał sobie internautów. Napisał, że podobnie jak reszta świata jest w szoku spowodowanym aktualnymi wydarzeniami, lecz jedynie co on i jego firma mogą w tej sytuacji zrobić, to zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie ich produktów i usług na całym świecie.

Kaspersky wyraził również nadzieję, że negocjacje między Rosją a Ukrainą doprowadzą do kompromisu i zaprzestania działań wojennych.