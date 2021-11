Maffashion, Marcin Dubiel, Kruszwil i Marlena Sojka na celowniku UOKiK

Wśród influencerów ściganych przez UOKiK znaleźli się: Maffashion, Marcin Dubiel, Kruszwil i Marlena Sojka. Wszyscy nie wyrazili chęci współpracy z urzędem, dlatego jego władze postanowiły wszcząć postępowanie, w ramach którego sprawdzą, czy te osoby promują tzw. scam.

Pierwsze próby kontaktu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z powyższymi osobami nastąpiły we wrześniu bieżącego roku. "Niestety, część adresatów nie odebrała korespondencji lub nie odpowiedziała na zadane pytania, nie przesłała również wymaganych dokumentów" - informuje w komunikacie UOKiK. Za brak współpracy influencerów z UOKiK grożą osobne sankcje finansowe.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest w trakcie weryfikowania aktywności influencerów na serwisach społecznościowych. Chodzi o analizę publikowanych przez nich informacji i odpowiednie oznaczanie treści sponsorowanych. Nie jest tajemnicą, że są osoby, które nie oznaczają takich treści zgodnie z prawem, mogą liczyć na większe zasięgi.



Jeśli zaczną je oznaczać, to będzie to dla nich wiązało się z mniejszymi zarobkami. Prezes UOKiK zapowiedział, że będzie ścigał osoby zaangażowane w scam. Polska przestrzeń globalnej sieci i działających w niej serwisów społecznościowych ma być wolna od tego typu procederów. Szczególnie jest to ważne, że z miesiąca na miesiąc takich akcji przybywa.