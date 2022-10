Maro for Schools - ta platforma pomoże szkołom w zadbaniu o zdrowie psychiczne dzieci

Pierwszą stworzoną przez firmę BeforeWeBegin aplikacją było "maro parents" wydane w 2020 roku. Jej celem jest pomoc z poradzeniem sobie z wyzwaniami, z którymi spotykają się rodzice na całym świecie, ze szczególnym wyróżnieniem tych dotyczących zdrowia psychicznego i dojrzewania dzieci.

W pierwotnym zamyśle miała ona trafić do szkół, jednak z powodu pandemii zdecydowano się na zmianę planów, a apka trafiła do domów, wyciągając pomocną dłoń dla rodziców. Ci znajdą w niej wiele porad i kursów, dziennik, w którym mogą zapisywać swoje obserwacje związane z planem dnia, stanem psychicznym i przeżyciami dziecka, a także bota wykorzystującego sztuczną inteligencję, który ma pomagać rodzicom w omawianiu trudnych tematów z najmłodszymi.

Czas na szkoły!

Twórcy aplikacji nie zrezygnowali jednak całkowicie z niesienia pomocy szkołom. Już niedługo firma ma wystartować z nowym projektem o nazwie "Maro for Schools". Platforma Maro for Schools ma na celu zapewnienie dostępu nauczycielom do szeregu lekcji dotyczących zdrowia psychicznego. Ale to nie wszystko - nauczyciele odnajdą tam również zasoby odnośnie edukacji seksualnej, nadużywania narkotyków i inne treści.

Maro for Schools pomoże szkołom zidentyfikować uczniów cierpiących na stany lękowe i depresję. Ma również usprawniać komunikację pomiędzy nauczycielami i terapeutami, z tego powodu, że to właśnie szkolni opiekunowie często są pierwszymi, którzy mogą zauważyć, że dane dziecko potrzebuje pomocy. Maro for Schools nie umożliwia prowadzenia wirtualnej terapii, jego celem jest za to wczesne zidentyfikowanie dzieci zagrożonych, a następnie skontaktowanie ich z odpowiednimi zespołami, które taką opiekę mogą zapewnić - wszystko oczywiście ze współpracy z rodzicami.

Maro for Schools ma być płatne - dostęp zapewni nam opłata abonamentowa, ale firma nie ujawniła jeszcze ceny. Premiery możemy spodziewać się w ciągu tygodnia, jednak twórcy platformy twierdzą, że zarejestrowało się już 350 szkół, aby przebadać 100 tysięcy uczniów w 40 stanach pod kątem stanów lękowych i depresji. Warto też dodać, że Maro for Schools ma swoją premierę w tym samym miesiącu, w którym United States Preventive Services Taskforce zaleciło badania przesiewowe pod kątem stanów lękowych dzieci w wieku od 8 do 18 roku życia.