Masz Profil zaufany? Ministerstwo wydało ważny komunikat

Profil zaufany to usługa, z której korzystają miliony Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji wydało komunikat skierowany do użytkowników, którego nie należy ignorować. W przeciwnym wypadku może to się skończyć wyłączeniem Profilu zaufanego i koniecznością aktywowania go od nowa. Można jednak temu zapobiec.

Zdjęcie Profil zaufany pozwala załatwiać wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. / .