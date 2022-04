Od początku inwazji na Ukrainę, Rosjanie zostali odcięci od wielu dóbr pochodzących z zachodniego świata. Nie zjedzą burgera w McDonald’s ani Burger Kingu, nie kupią mebli w Ikei oraz nie zapłacą w sklepie przez Apple Pay ani Google Pay. Jest to wynik sankcji nałożonych przez inne państwa oraz autonomiczna decyzja prywatnych korporacji.

Wiele korporacji przestało oferować swoje produkty i usługi w Rosji, lecz w przypadku mediów społecznościowych to Roskomnadzor wyrzucił je ze swojego kraju. Powodem zablokowania Facebooka i Instagrama była polityka Mety, która dała użytkownikom dyspensę na obrażanie Putina i życzenie mu śmierci. Wtedy rosyjski urząd kontroli postanowił zablokować 80 milionów kont na Instagramie i całkowicie odciął obywateli od tej platformy.

Rosjanie nie mieli długo pozostać bez serwisu społecznościowego do udostępniania zdjęć. 18 marca ogłoszono, że już wkrótce powstanie Rossgram, alternatywa produkcji rosyjskiej dla Instagrama. Premiera została zapowiedziana na 28 marca. Stworzenie klona platformy w tak krótkim czasie wydaje się być niemożliwe, lecz Rosjanie zapewniali, że szykowali się do takiego ruchu już od dłuższego czasu. Pomimo wcześniejszych przygotowań, nie udało im się dotrzymać terminu i 28 marca Rossgram się nie ukazał.

Teraz na horyzoncie pojawia się nowa, lecz nieco prześmiewcza alternatywa. Grustnogram od rosyjskiego "Grustno", czyli "smutno" może zawitać do mobilnych sklepów jeszcze w tym tygodniu. Jego twórcy powiedzieli, że platforma będzie utrzymana w czarno-białej kolorystyce, aby wyrazić smutek z powodu utraty popularnych usług, takich jak amerykańska platforma do udostępniania zdjęć.

Opublikuj swoje smutne zdjęcia i pokaż to swoim smutnym przyjaciołom. Bądźcie smutni razem czytamy w opisie strony internetowej.

Smutnogram ukazuje również nowatorskie podejście do mediów społecznościowych. Użytkownicy będą zachęcani do udostępniania smutnych zdjęć i dzielenia się nimi ze smutnymi przyjaciółmi, by wspólnie przeżywać smutek. Twórcy przewidują, że aplikacja jeszcze w tym tygodniu pojawi się w sklepie Google Play. Użytkownicy smartfonów z systemem iOS będą musieli poczekać nieco dłużej.