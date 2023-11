Minister zapomniał zaktualizować kartę SIM. Teraz zapłaci fortunę

Zapomniał zaktualizować kartę SIM. Bolesna kara

Oczywiście, Matheson zbagatelizował instrukcje i w efekcie spotkała go olbrzymia kara. Polityk już publicznie przeprosił obywateli kraju i jednocześnie zapowiedział, że zwróci cały koszt z własnych oszczędności. — To ja ponoszę odpowiedzialność za iPada, to ja ponoszę odpowiedzialność za wykorzystanie danych — podkreślił polityk, cytowany przez portal stacji Sky News.

Pomimo tego faktu, jak podaje Sky News, wyszło na jaw, że polityk początkowo chciał zapłacić tylko 3 tysiące funtów, ale gdy sprawa została nagłośniona, a jemu nie udało mu się przejść ze starej umowy komórkowej Holyrood (szkocki parlament) na nową, zgodził się pokryć cały koszt.

Szkocki minister oglądał w internecie mecze piłki nożnej

Okazuje się, że szkocki polityk wybrał się na wakacje do Maroka. Przez kilka dni używał tam internetu na swoim iPadzie. Tylko w ciągu jednego dnia pobrał dane na kwotę 7,3 tysiąca funtów (ok. 36,5 tysiąca złotych).

Jako że jest on wielkim fanem piłki nożnej, internetowi śledczy wykryli, że mógł on oglądać transmisję z meczu Rangers - Celtic, który odbył się w tym dniu. Z kolei członek szkockiego parlamentu Stephen Kerr zwrócił uwagę, że 28 grudnia odbył się mecz Hibernian-Celtic. Matheson był w Maroku od 28 grudnia do 3 stycznia.