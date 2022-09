Jak czytamy w ogłoszeniu policji ze Stargardu, oszuści internetowi poszerzyli metody swoich działań. Nowym sposobem na oszustwa jest metoda "na węgiel". Cyberprzestępcy tworzą bardzo podobne do oryginalnych, fałszywe strony internetowe. Sprzedają na nich opał. Potencjalni klienci otrzymują wiadomości SMS lub mailowe z linkiem, który ma ich przenieść na konkretne witryny. Pieniądze przelewa się na podany w wiadomości numer konta.

I tak 8 września na policję w Strzelinie zgłosiła się kobieta, która nie otrzymała zamówionego towaru, pomimo wpłaty pieniędzy. Ogłoszenie o sprzedaży węgla zostało usunięte z sieci po kilku dniach od publikacji, a sprzedawca nie odbiera telefonu oraz nie odpowiada na liczne wiadomości tekstowe.

W ten sam sposób oszukane zostało małżeństwo z Nowego Targu, które kupiło ekogroszek w bardzo korzystnej cenie - nabyli dwie tony za prawie 3 tysiące złotych. Jak można się domyślić, przesyłki nigdy nie otrzymali.

Również w Stargardzie znalazła się ofiara tego typu oszustwa. Kobieta kupiła cztery tony ekogroszku. Przelała ona na podany w wiadomości mailowej numer konta aż 10 tysięcy złotych. Jak się jednak okazało, firma, od której nabyła opał, od dawna nie istnieje.

Jak nie paść ofiarą oszustwa?

Jeśli otrzymujemy ofertę poprzez maila czy SMS-a, nie wchodźmy w umieszczone w nich hiperłącza, ponieważ mogą one kierować na fałszywe strony. Ważne jest też, aby sprawdzać opinie pozostawione sprzedawcy przez poprzednich kupców. Bądźmy czujni, jeśli widzimy, że oferta jest niezwykle atrakcyjna, z superceną, wręcz zaniżoną. Warto pamiętać o tym, że przestępcy mogą wykorzystywać nazwy nieistniejących już firm, dlatego zawsze sprawdzajmy ich wiarygodność. Uważajmy na to, komu podajemy swoje dane osobowe czy dane konta bankowego. Podczas zapłaty zwróćmy też uwagę na to, czy połączenie jest bezpieczne albo wybierzmy opcję płatności przy odbiorze, pamiętając jednocześnie o tym, aby sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze.