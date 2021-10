Polski głos Map Google zdemaskował bota z callcenter [WIDEO]

O Jarosławie Juszkiewiczu było ostatnio głośno za sprawą próby zastąpienia botem jego głosu w nawigacji Map Google. Koncernowi jednak się to nie udało po fali krytyki i oburzenia takim pomysłem wiernych fanów aplikacji oraz samego lektora.

Niestety, chociaż Google oprzytomniało, to jednak zupełnie inaczej sprawa ma się z firmami odpowiedzialnymi za callcenter. Wszelkiej maści boty SI są dla nich zbawieniem i formą oszczędności w próbie wciśnięcia nam jakiegoś produktu czy usługi przez telefon i pozyskania nowych klientów.

Ostatnimi czasy do UKE wpływa wiele skarg na takie firmy i usługi. Problemem postanowił się zająć osobiście Jarosław Juszkiewicz. Jako że Google nie udało się zastąpić go botem, to z kolei może i mu się uda wygrać z już istniejącymi botami, które zastąpiły żywych ludzi.

Jak się okazuje, głos Map Google szybko zdemaskował telemarketerkę napędzaną algorytmem uczenia maszynowego w rozmowie o dopłatach w ramach programu Czyste Powietrze. Całą tę śmieszną rozmowę nagrał i opublikował na swoim kanale na YouTube, dzięki czemu możecie sobie poprawić humor.