Apple w tym roku miało dość mocno pod górkę. Klienci firmy krytykowali ją za podjęcie decyzji o wprowadzeniu sztucznej inteligencji, która będzie wykrywać zdjęcia z kategorii CSAM spośród fotografii przesyłanych do iCloud. Później doszła do tego premiera urządzeń z serii iPhone 13, a wielu konsumentów narzekało na brak poważniejszych zmian względem poprzedniej wersji. Aktualizacja iOS 15 również nie odbyła się bez błędów, a niektóre z nich firma łata do dziś. Jakby tego było mało, gigant z Cupertino został zmuszony do zmniejszenia ilości wyprodukowanych w tym roku urządzeń mobilnych ze względu na kryzys półprzewodnikowy.

Reklama

Pomimo trudności, firma nadal prężnie się rozwija, a jej wartość rośnie. Według najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego jej wartość na amerykańskiej giełdzie wynosi więcej niż PKB Francji. W siłę rośnie nie tylko Apple, lecz również inni giganci jak Alphabet, Meta, Amazon i Microsoft. Firmy zyskują nie tylko na wartości lecz również na znaczeniu politycznym i społecznym.

Pokazuje to nie tylko ekonomiczną siłę, którą mają spółki GAFAM (skrót od pierwszych liter nazw korporacji: Google (Alphabet), Amazon, Facebook (Meta), Apple i Microsoft), ale również ich znaczenie polityczne i społeczne zaznaczono w najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego PIE

Wymienione firmy zaliczyły niesamowity wzrost wartości w ostatnim czasie. W przypadku Alphabetu (dawniej Google) wycena firmy jest wyższa aż o 70 proc. Nieco mniejszym wzrostem może pochwalić się Microsoft (50 proc.) i Apple (30 proc.). Twórcy raportu zauważyli, że rozwój czołowych firm technologicznych robi jeszcze większe wrażenie, gdy porówna się je do PKB niektórych państw.

Analitycy PIE wyliczyli, że kapitalizacja Apple w grudniu 2021 roku wyniosłaby więcej niż PKB Francji w 2020 roku. Z kolei wartość Amazona, Alphabetu czy Microsoftu wyniosła więcej niż Produkt Krajowy Brutto takich państw jak: Hiszpania, Brazylia, Korea Południowa i Kanada.

Jak wskazują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wzrost wartości oznacza również większe wpływy na społeczeństwo i politykę. Najlepszym tego przykładem jest jesienna awaria Facebooka, która wywołała panikę wśród użytkowników platformy. Nie można było się zalogować również do serwisów powiązanych z medium społecznościowym.