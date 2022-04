Rosja nałoży grzywnę na Wikipedię? Roskomnadzor już szykuje grzywnę

Patryk Łobaza Internet

Rosyjski cenzor Roskomnadzor od początku wojny toczy własną walkę z Wikipedią. Urząd ma mocne zastrzeżenia co do wiarygodności informacji podawanych przez internetową encyklopedię. Teraz grozi nawet grzywną i to niemałą.

Zdjęcie Rosyjski cenzor walczy z Wikipedią / 123RF/PICSEL