Wobec rosnących obaw mieszkańców Departament Szeryfa Hrabstwa Pima podał do wiadomości publicznej, że wszystkie wspomniane śmigłowce, były powiązane z wojskiem amerykańskim . Ich przelot był spowodowany ćwiczeniami jednostek specjalnych armii na terenie Tuscon.

Co ciekawe sam miejscowy szeryf zdawał się nie być świadom ćwiczeń z wykorzystaniem śmigłowców na terenie hrabstwa Pima. Zezwolić miał na to lokalny oddział taktycznej jednostki policji SWAT. Przez brak komunikacji doszło więc do zamieszania wśród mieszkańców.