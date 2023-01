Ryba miała grać w grę na Nintendo. Zamiast tego... użyła karty streamera

Ilona Dobijańska Internet

Mój kot nauczył się ostatnio aportować (ale tylko wtedy, kiedy akurat ma na to ochotę) i więcej jeść (tu nie ma ograniczenia czasowego). A co potrafią wasze zwierzęta? Cokolwiek to by nie było, rybki tego streamera z Japonii potrafią więcej. Raz już przeszły grę, a teraz przy drugiej próbie... Zrobiły zakupy w sklepie Nintendo i to nie wszystko.

Zdjęcie Ryba uruchamia eShop na konsoli Nintendo Switch / Zrzut ekranu/YouTube/Mutekimaru Channel / materiał zewnętrzny