Wpisz to w Google i... baw się dobrze. Te wyniki wyszukiwania cię zaskoczą

Streaming Wpisz "The Last of Us" w Google i dotknij grzyba. To naprawdę cię pochłonie

Już jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że wpisanie w Google frazy "The Last of Us" daje ciekawe rezultaty. W oknie wyszukiwarki pojawia się bowiem mały przycisk z grzybem, którego przyciśnięcie sprawia, że... możemy ją "zarazić", skutecznie sprawiając, że wyniki zapytania niemal w całości znikną pod animowanymi grzybami.

The Mandalorian

Ale to nie wszystko! Google przygotowało tego znacznie więcej. Jedną z nowości, jakie po wpisaniu szczególnej frazy, zobaczymy na ekranie, jest... Grogu znany z popularnego serialu "The Mandalorian". Gdy wpiszemy "Grogu", "Baby Yoda" albo "The Mandalorian", ukażą nam się standardowe wyniki wyszukiwania, a poza tym w prawym dolnym rogu zobaczymy także postać z serialu. Możemy też na nią kliknąć! Kiedy to zrobimy, wtedy zielona istota "użyje Mocy", by przearanżować to, co widzimy w wyszukiwarce.

NASA DART mission

Misja DART miała na celu zmianę trajektorii asteroidy Dimorfos i zakończyła się sukcesem 26 września 2022 roku. Gdy w Google wpiszemy "NASA DART mission", przez nasz ekran przeleci sonda kosmiczna, rozbijając się po chwili i bezpowrotnie... przekrzywiając nasze wyniki wyszukiwania.

Krater Chicxulub

Krater Chicxulub to krater uderzeniowy powstały w Meksyku, znajdujący się niedaleko miejscowości Chicxulub. Jego głębokość wynosi 1 kilometr i ma 150 kilometrów średnicy. Powstał najpewniej w wyniku uderzenia komety lub dużej planetoidy. Gdy wpiszemy w Google "krater chicxulub", w naszej przeglądarce pojawi się spadająca kometa, która rozbija się gdzieś poza naszym wzrokiem, powodując zatrzęsienie okna.

DVD screensaver

Pamiętacie może wygaszacz ekranu w odtwarzaczach DVD? Charakterystyczne, kolorowe logo DVD odbijało się od ścian wyświetlacza, dopóki nie przycisnęliśmy przycisku na naszym pilocie. Istnieje nawet strona, na której... możemy zobaczyć dokładnie to — logo DVD odbijające się od ścian okna przeglądarki. Podobna rzecz dzieje się też, gdy wpiszemy "DVD screensaver" w wyszukiwarkę Google — logo Google'a zacznie przemierzać przestrzeń naszej wyszukiwarki. Czy wy też kiedyś wpatrywaliście się w to godzinami, aby zobaczyć, czy logo trafi idealnie w róg telewizora...?