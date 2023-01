"The Last of Us" to serial, który powstał na podstawie popularnej serii gier o tym samym tytule. W ostatnim czasie adaptacja stała się równie głośna z racji jej premiery. Właśnie pojawił się drugi odcinek serialu, a Internet ponownie rozgrzał się do czerwoności.

Wideo youtube

Wszystko wskazuje na to, że w Google’u pracuje ktoś, komu również podoba się serial "The Last of Us". Gdy w okno wyszukiwarki wpiszemy frazę "The Last of Us", Google wyświetli nam wyniki. Gdy strona całkowicie się załaduje, na dole ekranu będziemy mogli dostrzec mały przycisk z grzybkiem.

Reklama

Zdjęcie Przycisk z grzybkiem dostępny w wyszukiwarce Google / Google / materiał zewnętrzny

Czerwony przycisk może sugerować sposób na przejęcie władzy nad światem — w tym przypadku nie idziemy aż tak daleko, ale naciśnięcie grzybka spowoduje, że... zarazimy naszą wyszukiwarkę epidemią grzyba, znaną nam z serialu. Grzyb jest animowany i zajmuje coraz większą powierzchnię ekranu, w zależności od tego, ile razy przyciśniemy przycisk.

Zdjęcie Co się stanie, gdy naciśniemy przycisk? / Google / materiał zewnętrzny

Wygenerowane grzyby możemy usunąć za pomocą kliknięcia na "x". Efekt intensywnego klikania możemy też udostępnić np. na Facebooku czy Twitterze.

Zdjęcie Więcej grzyba, wyszukiwarka wytrzyma! / Google / materiał zewnętrzny

Nie zdradzamy, do jakiego stanu można doprowadzić swoją wyszukiwarkę. Jeśli więc jesteście ciekawi i nie macie co robić albo czeka na was niezbyt ważne zadanie w pracy, które może chwilę poczekać, zawsze możecie zgłosić oburzonemu szefowi, że właśnie testujecie nową funkcję udostępnioną w Google’u. No, przynajmniej jeżeli jesteście odważni, a wasz przełożony ma poczucie humoru.

