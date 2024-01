Warto dodać, że pierwsze informacje o tym filmie pochodzą sprzed około miesiąca. Jeden z użytkowników platformy X twierdzi, że widział to nagranie kilka tygodni i nawet je zgłosił. Niestety wygląda na to, że nie odniosło to większego skutku, bo "reklama" nadal jest wyświetlana przez YouTube'a. Problem jest poważny, bo może za tym ukrywać się oszustwo inwestycyjne, którego celem jest okradzenie ofiar z danych i zgromadzonych pieniędzy. Część internautów może po prostu nabrać się na taką pokusę łatwego zarobku i tym samym wpaść w pułapkę zastawioną przez cyberprzestępców.

Skontaktowaliśmy się z polskim oddziałem Google w tej sprawie i gdy tylko otrzymamy komentarz, opublikujemy go w tym artykule.

Deepfake to poważne zagrożenie

O deepfake głośno zrobiło się kilka lat temu. Najpierw były to z pozoru niegroźne i prześmiewcze filmiki mające stanowić parodie, ale szybko okazało się, że takie narzędzia stanowią spore zagrożenie. Dobrym tego przykładem jest nieprawdziwy film z Barackiem Obamą z 2018 r., gdzie podłożono w usta byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych nieprawdziwe wypowiedzi.

Filmy deepfake stwarzają zagrożenie nie tylko poprzez wykorzystywanie takich materiałów przez oszustów. Mogą również służyć do manipulowania opinią publiczną. Problem jest poważny i wiemy, że walka z tego typu nadużyciami jest bardzo uciążliwa.



To nie pierwszy raz, gdy wizerunek Andrzeja Dudy został wykorzystany w filmie deepfake. Pewnie część z was kojarzy nagranie sprzed kilku miesięcy, gdy "prezydent Polski" opowiadał o mielonce z Biedronki, co oczywiście nie miało nic wspólnego z prawdą. Podobnych filmów w internecie jest więcej. Ich "bohaterami" stawali się też inni znani Polacy, jak Robert Lewandowski czy Elżbieta Jaworowicz...