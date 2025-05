Astronomowie tradycyjnie dzielą galaktyki na dwie grupy, jak przekazał w komunikacie Uniwersytet Missouri. Niebieskie, w których tworzą się gwiazdy i czerwone - starsze, w których tworzenie gwiazd ustało. Prof. Steinhardt kwestionuje tradycyjne rozumienie galaktyk, proponując trzecią kategorię: czerwone formujące gwiazdy. Nie pasują one idealnie do zwykłego niebieskiego lub czerwonego - zamiast tego są gdzieś pomiędzy .

- Galaktyki tworzące czerwone gwiazdy kreują głównie gwiazdy o małej masie, przez co wydają się czerwone pomimo trwających narodzin gwiazd. Teoria ta została opracowana, aby rozwiązać nieścisłości z tradycyjnymi obserwowanymi stosunkami masy czarnej dziury do masy gwiazdy i różnymi funkcjami masy początkowej w niebieskich oraz czerwonych galaktykach - dwa problemy, których nie da się wyjaśnić samym starzeniem się lub łączeniem. Jednak dowiedzieliśmy się, że większość gwiazd, które widzimy dzisiaj, mogła powstać w innych warunkach, niż wcześniej sądziliśmy - wyjaśnił naukowiec.

- Istnienie tych galaktyk może oznaczać, że wszechświat utworzył znacznie więcej gwiazd, niż wcześniej szacowano. Potwierdza to ideę, że cykl życia galaktyk jest bardziej złożony niż prosta progresja od niebieskich do czerwonych i martwych - mówi cytowany w komunikacie astronom.

Źródło: Uniwersytet Missouri

Publikacja: Charles L. Steinhardt, Do Red Galaxies Form More Stars than Blue Galaxies?, The Astrophysical Journal (2025). DOI: 10.3847/1538-4357/adb95b