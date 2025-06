Honda po raz pierwszy poinformowała o swoich planach wejścia w branżę kosmiczną we wrześniu 2021 roku , kiedy to zarysowała koncepcję małej rakiety wielokrotnego użytku. Pod koniec 2024 roku w ramach American Honda powstał zaś specjalny dział rozwoju technologii kosmicznych, którego celem jest zarówno współpraca z amerykańskim sektorem kosmicznym, jak i prowadzenie własnych prac badawczo-rozwojowych w USA.

Od tamtej pory Honda stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w projekty związane z eksploracją kosmosu. W kwietniu tego roku zapowiedziała np. testowanie systemu elektrolizy na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) oraz budowę regeneracyjnego ogniwa paliwowego do wspierania życia w kosmosie i na Ziemi, a w maju ogłosiła współpracę z Astroscale Japan Inc., mającą na celu opracowanie systemu do tankowania satelitów na orbicie.