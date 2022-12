5 najpiękniej położonych stadionów piłkarskich. Widoki ciekawsze niż mecz!

Przed nami dwa ostatnie dni zmagań piłkarskich w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Katar 2022, które kończą bardzo gorący - na wielu poziomach - okres dla wszystkich fanów piłki kopanej. I choć to Argentyna i Francja powalczą o tytuł najlepszej drużyny na świecie, to podczas meczu finałowego będziemy mieli polski akcent, bo poprowadzi go sędzia Szymon Marciniak. Poza tym, zawsze można podziwiać... same stadiony i ich okolicę, bo jak twierdzi dziennikarz Ryan Herman:

Czasami sama gra nie jest najciekawszą częścią historii. To wszystko, co dzieje się wokół niej (...) Uwielbiam fakt, że piłka nożna jest sposobem na dotarcie do miejsca, którego inaczej byś nie odwiedził czytamy w jego książce Remarkable Football Grounds (za CNN).

Nie zawsze mecz jest najważniejszy. Spójrzcie tylko na te widoki!

I trudno się z tym nie zgodzić, bo choć stadiony piłkarskie najczęściej wyglądają podobnie, ich okolice to już zupełnie inna bajka... w niektórych miejscach świata dosłownie, bo otoczenie obiektów sprawia, że mecz zaczyna schodzić na dalszy plan. Położone na skraju urwiska, na wyspie pośrodku niczego, schowane za historycznymi miasteczkami, z widokiem na góry - zresztą zobaczcie sami te wyjątkowe top 5:

Ottmar Hitzfeld Arena - Gspon/Szwajcaria

Co powiecie na stadion z widokiem na Alpy Szwajcarskie i to na wysokości 2000 metrów? Takie atrakcje oferuje stadion sportowy Ottmar Hitzfeld Arena w miejscowości Gspon w Szwajcarii, będący najwyżej położonym stadionem w Europie, który jest siedzibą amatorskiego klubu piłkarskiego FC Gspon i nosi imię menedżera piłkarskiego Ottmara Hitzfelda. Co ciekawe, początkowo w piłkę nożną grano tu na żwirze i dopiero w 2009 roku pojawiła się klasyczna murawa, a do tego na porządku dziennym jest gubienie piłek, bo stadion leży... nad przepaścią (co prawda jest z tej strony otoczony siatką, ale podobno nie uchroniło to zawodników przed utratą ponad 1000 piłek).



Wystarczy rzut oka na obiekt, żeby przekonać się, że na miejscu nie ma też klasycznych trybun, więc kibice mogą oglądać spotkania za darmo, siadając na okolicznych pagórkach, a wspomnieliśmy już, że na stadion dostają się kolejką linową? Jeśli chodzi o ciekawostki, to podaje się jeszcze, że w piłkę gra się tu zdecydowanie inaczej, a wszystko za sprawą rozrzedzonego powietrza, a zimą boiska pokryte jest śniegiem, stając się częścią trasy narciarskiej.