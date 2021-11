Microsoft jest gotów rywalizować z firmą Marca Zuckerberga i poprzez digitalizację ruin starożytnej Olimpii chce umocnić swoją pozycję jako światowego giganta w dziedzinie technologii 3D.

Umowa pomiędzy Microsoftem a greckim rządem przyniesie wiele pozytywnych rezultatów. Zdigitalizowana Olimpia będzie można nie tylko odwiedzać zdalnie poprzez specjalną aplikację, ale również podczas wizyty w Muzeum Olimpijskim w Atenach, gdzie odwiedzający użyją zestawów HoloLens.

Inteligentne okulary firmy Microsoft do oglądania rzeczywistości rozszerzonej HoloLens będą wykorzystywać wiele czujników, zaawansowaną optykę oraz hologramy. Wyświetlą one użytkownikom różne informacje, będą łączyć ich ze światem rzeczywistym lub symulować świat wirtualny, jak na przykład to, jak wyglądała codzienność starożytnych Greków w Olimpii.

Na "cyfrowy papier" ma być przeniesione dokładnie 27 zabytków ze starożytnej Olimpii. Na liście znajduje się m.in. stadion olimpijski, świątynie Zeusa i Hery oraz warsztat rzeźbiarski Fidiasza. Przeniesione do cyfrowego świata budynki jak najbardziej będą odpowiadać swoim pierwowzorom. Będą one przedstawiać także różny wygląd elewacji w zależności od konkretnej epoki.

Zdjęcie Starożytną Olimpię już niebawem będzie można zwiedzać nie wychodząc z domu / 123RF/PICSEL

Aby całkowicie zdigitalizować zabytki Olimpii, Microsoft podjął współpracę z firmą Icon, która specjalizuje się w digitalizacji historycznych miejsc w 3D. Icon, korzystając z kamer i dronów, wykonał setki tysięcy zdjęć terenu, a następnie sztuczna inteligencja przetworzyła fotografie na modele 3D.

O przedsięwzięciu z zachwytem wypowiada się sam premier Grecji:

- Zastosowanie nowoczesnych technologii jest nieograniczone. Po raz pierwszy ludzie z całego świata mogą wirtualnie odwiedzić starożytna Olimpia i co najważniejsze doświadczyć historii prawie że w sposób namacalny - powiedział Kyriakos Mitsotakis.

