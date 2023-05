Balkon i okrągłe okno w salonie. Poznaj "przyczepę retro"

Moda retro szturmem podbija rynek przyczep w Stanach Zjednoczonych. Warto poznać najnowszy projekt "domu na kółkach", który zaprezentowała firma MitchCraft. Została ona wykonana na zlecenie konkretnego klienta, który chciał zrobić domek letniskowy dla siebie i swoich wnuków.

Autorzy projektu przyczepy bardzo zadbali o to, aby swoją stylistyką nawiązywała do pionierskich czasów Dzikiego Zachodu, kiedy Amerykanie podróżowali wraz z całym dobytkiem, poszukując dobrego miejsca do osiedlenia. Swój projekt nazwali "Lisa's 30 x 10 Tiny Home"



Zdjęcie Styl retro podkreśla daszek umieszczony tuż nad głównym wejściem do przyczepy / zdjęcie: MitchCraft / domena publiczna

Przyczepa ma wszystko, aby mogła pełnić rolę małego domu. Jej wymiary to 9,1 metra długości i 3 metry szerokości. Pozwoliło to umieścić wewnątrz dwie sypialnie i salon z aneksem kuchennym. Znajduje się w nim sofa, duży rozkładany stół, a nawet elektryczny kominek. Autorzy przyczepy są szczególnie dumni z okrągłego okna w głównym salonie, który nadaje całości stylu retro.



Zdjęcie Autorzy projektu przyczepy retro byli szczególnie dumni z okrągłego okna w głównym salonie / zdjęcie: MitchCraft / domena publiczna

Kuchnia posiada czteropalnikową kuchenkę zasilaną gazem z butli, piekarnik, kuchenkę mikrofalową, lodówkę z oddzielną zamrażarką, a także specjalny, wysuwany stół do krojenia i przygotowywania posiłków.



Zdjęcie Kuchnia w przyczepie retro jest bardzo dobrze wyposażona i przypomina tę w normalnym domu / zdjęcie: MitchCraft / domena publiczna

Łazienka znajduje się tuż obok kuchni. Firma MitchCraft oprócz toalety i prysznica wyposażyła ją w pralkę i oddzielną suszarkę. W każdym z pomieszczeń są wygodne szafki z szufladami.



Zdjęcie Autorzy projektu stworzyli wyjątkowo przestronną łazienkę / zdjęcie: MitchCraft / domena publiczna



W przyczepie "Lisa's 30 x 10 Tiny Home" znajdują się dwie sypialnie. Główna znajduje się na dole i można do niej wejść wprost z salonu. Oprócz podwójnego łóżka znajdziemy w niej także gustowne biurko.





Zdjęcie Główna sypialnia / zdjęcie: MitchCraft / domena publiczna



Do sypialni dla dzieci prowadzą kręcone schody obok schowka. Została ona zrobiona w stylu loftu, z którego jest wyjście na mały balkon. Z racji małych rozmiarów jest on przeznaczony głównie dla dzieci.



Zdjęcie Balkon w przyczepie retro powstał na specjalne życzenie nowego właściciela, który chciał zrobić atrakcję dla wnuków / zdjęcie: MitchCraft / domena publiczna

Firma MitchCraft specjalizuje się w realizacji nawet najbardziej zwariowanych projektów "domów na kółkach". Każda przyczepa jest niepowtarzalna i wykonywana tylko na zamówienie. Jej cena nie została podana przez producenta.